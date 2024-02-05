В Днепре женщина загремела в больницу из-за жаропонижающего лекарства

Препараты, которые должны были облегчить состояние днепрянки, отправили женщину в больницу.

В Днепре женщина почувствовала себя плохо после того, как выпила жаропонижающее. Как рассказал медик Центральной подстанции Днепровской станции ЭМД Виктор Пальчинский, вызов в «скорую» поступил 5 февраля. Муж больной рассказал диспетчеру: у его жены началась аллергическая реакция после употребления лекарства.

На место выехала бригада «скорой». По приезду оказалось, что женщина несколько дней болеет острым респираторным заболеванием. Лечилась привычными для «простуды» препаратами, но когда в очередной раз выпила жаропонижающее, то через пару минут увидела на теле «крапивницу» и большие красные пятна, которые вдобавок еще и чесались.

Через небольшой промежуток времени больная увидела на своем теле большие пятна (крапивница), сопровождавшиеся невыносимым зудом, немного позже почувствовала затрудненное дыхание и общую слабость. Мужчина пострадавшей немедленно обратился за помощью в службу «103», — рассказывает Виктор.

У больной начался анафилактический шок, поэтому фельдшеры немедленно отправили пациентку в больницу.

Прибыв на вызов обнаружили пациентку в тяжелом состоянии с клиническими проявлениями анафилактического шока. Немедленно приступили к оказанию медицинской помощи, после которой состояние стабилизировалось и женщина доставлена в профильное лечебное учреждение, — отметил медик.

Сейчас женщина под наблюдением врачей.

Медики призывают днепрян внимательно читать инструкцию к препаратам и проконсультироваться с семейным врачом, если есть аллергические реакции на то или иное лекарство.