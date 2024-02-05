В Каменском среди бела дня избили волонтера: что говорят в полиции

В воскресенье, 4 февраля, в Каменском среди бела дня неизвестные избили волонтера и участника акций «Деньги на ВСУ» Александра Олейника.
Об этом пострадавший сам рассказал в соцсети.
По его словам, неизвестные избивали его кастетом и молотком. Если бы не другие горожане, неизвестно, чем бы все закончилось.
Пострадавшего госпитализировали в больницу с травмами.
Осторожно! Чувствительное фото!
В полиции Днепропетровской области прокомментировали этот инцидент. Там отметили, что по факту избиения волонтера в Каменском полиция открыла уголовное производство.
Сообщение о происшествии поступило в полицию 4 февраля. Полицейские опросили потерпевшего, сейчас идет установление всех обстоятельств происшествия. Полиция принимает меры по установлению лиц, причастных к нанесению телесных повреждений. Ведется досудебное расследование. Ведомости по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 125 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное легкое телесное повреждение), – сообщили в полиции.
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