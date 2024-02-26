В начале марта запустят новый поезд из Днепра в Харьков: график и цены

Об этом сообщили в УЗ.
Новый поезд по маршруту Днепр — Харьков — Днепр получил номер 295/296. Он соединит два украинских областных центра, а пассажиры смогут удобно добраться до этих городов ночным рейсом.
Первый рейс запланирован на 2 марта из Харькова и 3 марта – из Днепра.
Билеты можно купить:
На рейс 2 марта из Харькова в Днепр билеты продаются в люксе, купе и плацкарте. Цены сейчас таковы:
С Днепра в Харьков цены немного отличаются:
Первый рейс:
В дальнейшем будет курсировать из Харькова по четным числам в 23:40. Будет прибывать в Днепр – в 05:05 утра на следующий день.
В обратном направлении из Днепра поезд будет отправляться по нечетным числам тоже в 23:40. Будет прибывать в Харьков в 05:05 на следующий день.
Остановки предусмотрены на ряде станций Харьковской и Днепропетровськой областей:
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