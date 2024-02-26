Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В начале марта запустят новый поезд из Днепра в Харьков: график и цены

Сегодня 10:24
просмотров

В начале марта начнет курсировать поезд из Днепра в Харьков и обратно.

Новости Днепра про В начале марта запустят новый поезд из Днепра в Харьков: график и цены

Об этом сообщили в УЗ.

Новый поезд по маршруту Днепр — Харьков — Днепр получил номер 295/296. Он соединит два украинских областных центра, а пассажиры смогут удобно добраться до этих городов ночным рейсом.

Первый рейс запланирован на 2 марта из Харькова и 3 марта – из Днепра.

Где купить билеты на поезд из Днепра в Харьков?

Билеты можно купить:

  • приложения «Укрзализныци»;
  • чат-ботах;
  • на сайте компании;
  • в кассах вокзалов.

Сколько стоят билеты на ночной поезд Днепр – Харьков?

На рейс 2 марта из Харькова в Днепр билеты продаются в люксе, купе и плацкарте. Цены сейчас таковы:

  • люкс – 1220,11 грн;
  • купе – 511,64 грн;
  • плацкарт – 159,97 грн.

С Днепра в Харьков цены немного отличаются:

  • люкс – 1333,11 грн;
  • купе – 366,07 грн;
  • плацкарт – 167,97 грн.

Расписание поезда Харьков — Днепр и Днепр — Харьков

Первый рейс:

  • 2 марта – из Харькова;
  • 3 марта – из Днепра.

В дальнейшем будет курсировать из Харькова по четным числам в 23:40. Будет прибывать в Днепр – в 05:05 утра на следующий день.

В обратном направлении из Днепра поезд будет отправляться по нечетным числам тоже в 23:40. Будет прибывать в Харьков в 05:05 на следующий день.

Остановки предусмотрены на ряде станций Харьковской и Днепропетровськой областей:

  • Мерефа;
  • Лихачево;
  • Лозовая;
  • Павлоград;
  • Синельниково-2.

Читайте также:

Новости Днепра про В начале марта запустят новый поезд из Днепра в Харьков: график и ценыУкраїнська Новости Днепра про В начале марта запустят новый поезд из Днепра в Харьков: график и ценыРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Построили на месте мельницы: история необычного доходного дома в Днепре (ФОТО)
Новости Днепра
Сегодня 12:43
Построили на месте мельницы: история необычного доходного дома в Днепре (ФОТО)

В Днепре сохранилось не так много старинных исторических зданий, которые…

«Открывайте уверенно»: в Днепре нечаянно выломали двери в укрытие
Новости Днепра
Сегодня 12:40
«Открывайте уверенно»: в Днепре нечаянно выломали двери в укрытие

В Днепре кто-то слишком уверенно открывал уличное укрытие.

Таксист из Днепропетровщины получил «боевую повестку», но смог отказаться от мобилизации: детали
Новости Днепра
Сегодня 12:02
Таксист из Днепропетровщины получил «боевую повестку», но смог отказаться от мобилизации: детали

Человек, которого собирались призвать на армию службу, отказался мобилизоваться.

Днепропетровщина в лидерах по количеству чиновников, декларирующих криптовалюту
Новости Днепра
Сегодня 11:16
Днепропетровщина в лидерах по количеству чиновников, декларирующих криптовалюту

Криптовалюта достаточно популярна среди украинских госслужащих.

Последние новости

Построили на месте мельницы: история необычного доходного дома в Днепре (ФОТО)
Построили на месте мельницы: история необычного доходного дома в Днепре (ФОТО)

В Днепре сохранилось не так много старинных исторических зданий, которые практически не изменили своего фасада в процессе различных ремонтов и реконструкций. Одно из таких зданий находится на улице Княгини Ольги. Доходный дом был построен на месте сгоревшей мельницы почти 150…

Сегодня 12:43
4
просмотров
«Открывайте уверенно»: в Днепре нечаянно выломали двери в укрытие
«Открывайте уверенно»: в Днепре нечаянно выломали двери в укрытие

В Днепре кто-то слишком уверенно открывал уличное укрытие.

Сегодня 12:40
2
просмотров
Таксист из Днепропетровщины получил «боевую повестку», но смог отказаться от мобилизации: детали
Таксист из Днепропетровщины получил «боевую повестку», но смог отказаться от мобилизации: детали

Человек, которого собирались призвать на армию службу, отказался мобилизоваться.

Сегодня 12:02
3
просмотров
В Кривом Роге будут судить мужчину, который на протяжении трех лет развращал падчерицу
В Кривом Роге будут судить мужчину, который на протяжении трех лет развращал падчерицу

Сейчас обвиняемый находится под стражей без права внесения залога.

Сегодня 11:44
5
просмотров
Днепропетровщина в лидерах по количеству чиновников, декларирующих криптовалюту
Днепропетровщина в лидерах по количеству чиновников, декларирующих криптовалюту

Криптовалюта достаточно популярна среди украинских госслужащих.

Сегодня 11:16
2
просмотров
В Днепре на Яворницкого на Аллее почета неизвестные порезали баннер и государственный флаг (ВИДЕО)
В Днепре на Яворницкого на Аллее почета неизвестные порезали баннер и государственный флаг (ВИДЕО)

Это уже не первый случай вандализма на этом месте!

Сегодня 10:55
6
просмотров
Спортсмен из Днепра завоевал «бронзу» на международном турнире по боксу
Спортсмен из Днепра завоевал «бронзу» на международном турнире по боксу

Поздравляем!

Сегодня 10:00
5
просмотров
Массированная атака ракетами и дронами на Днепр: прокуратура начала расследование (ФОТО)
Массированная атака ракетами и дронами на Днепр: прокуратура начала расследование (ФОТО)

Прокуроры вместе с экспертами и следователями продолжают фиксировать последствия очередных военных преступлений российской армии.

Сегодня 09:35
10
просмотров
Погода на 26 февраля: в Днепре будет облачно
Погода на 26 февраля: в Днепре будет облачно

Хорошего дня, друзья!

Сегодня 06:15
4
просмотров
Взрывы в Днепре 25 февраля: есть раненые и разрушения
Взрывы в Днепре 25 февраля: есть раненые и разрушения

Громкий вечер в Днепре.

Вчера 22:31
15
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх