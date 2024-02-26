В начале марта запустят новый поезд из Днепра в Харьков: график и цены

В начале марта начнет курсировать поезд из Днепра в Харьков и обратно.

Об этом сообщили в УЗ.

Новый поезд по маршруту Днепр — Харьков — Днепр получил номер 295/296. Он соединит два украинских областных центра, а пассажиры смогут удобно добраться до этих городов ночным рейсом.

Первый рейс запланирован на 2 марта из Харькова и 3 марта – из Днепра.

Где купить билеты на поезд из Днепра в Харьков?

Билеты можно купить:

приложения «Укрзализныци»;

чат-ботах;

на сайте компании;

в кассах вокзалов.

Сколько стоят билеты на ночной поезд Днепр – Харьков?

На рейс 2 марта из Харькова в Днепр билеты продаются в люксе, купе и плацкарте. Цены сейчас таковы:

люкс – 1220,11 грн;

купе – 511,64 грн;

плацкарт – 159,97 грн.

С Днепра в Харьков цены немного отличаются:

люкс – 1333,11 грн;

купе – 366,07 грн;

плацкарт – 167,97 грн.

Расписание поезда Харьков — Днепр и Днепр — Харьков

Первый рейс:

2 марта – из Харькова;

3 марта – из Днепра.

В дальнейшем будет курсировать из Харькова по четным числам в 23:40. Будет прибывать в Днепр – в 05:05 утра на следующий день.

В обратном направлении из Днепра поезд будет отправляться по нечетным числам тоже в 23:40. Будет прибывать в Харьков в 05:05 на следующий день.

Остановки предусмотрены на ряде станций Харьковской и Днепропетровськой областей:

Мерефа;

Лихачево;

Лозовая;

Павлоград;

Синельниково-2.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: