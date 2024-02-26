Массированная атака ракетами и дронами на Днепр: прокуратура начала расследование (ФОТО)

По данным следствия, поздно вечером 25 февраля враг атаковал Днепропетровщину ракетами и беспилотниками.
В Днепре в результате падения вражеских обломков повреждены 10 домов мирных жителей, 3 многоэтажки, автомобили и предприятие.
К сожалению, ранения получили четыре человека – мужчины 41 и 49 лет. И женщины – 20 и 60 лет. Они находятся в больнице.
Об этом сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.
Отмечается, что начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Напомним, за вечер 25 февраля наши защитники уничтожили над областью 8 воздушных целей. 1 ракету в Синельниковском районе и еще 2 – в Днепре. В Новомосковском районе сбили 2 БпЛА и в Днепровском – 3.
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