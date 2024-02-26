Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Массированная атака ракетами и дронами на Днепр: прокуратура начала расследование (ФОТО)

Массированная атака ракетами и дронами на Днепр: прокуратура начала расследование (ФОТО)

Сегодня 09:35
просмотров

Прокуроры вместе с экспертами и следователями продолжают фиксировать последствия очередных военных преступлений российской армии.

Новости Днепра про Массированная атака ракетами и дронами на Днепр: прокуратура начала расследование (ФОТО)

По данным следствия, поздно вечером 25 февраля враг атаковал Днепропетровщину ракетами и беспилотниками.

В Днепре в результате падения вражеских обломков повреждены 10 домов мирных жителей, 3 многоэтажки, автомобили и предприятие.

К сожалению, ранения получили четыре человека – мужчины 41 и 49 лет. И женщины – 20 и 60 лет. Они находятся в больнице.

Об этом сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.

Отмечается, что начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Новости Днепра про Массированная атака ракетами и дронами на Днепр: прокуратура начала расследование (ФОТО)

Новости Днепра про Массированная атака ракетами и дронами на Днепр: прокуратура начала расследование (ФОТО)

Новости Днепра про Массированная атака ракетами и дронами на Днепр: прокуратура начала расследование (ФОТО)

Напомним, за вечер 25 февраля наши защитники уничтожили над областью 8 воздушных целей. 1 ракету в Синельниковском районе и еще 2 – в Днепре. В Новомосковском районе сбили 2 БпЛА и в Днепровском – 3.

Читайте также:

Новости Днепра про Массированная атака ракетами и дронами на Днепр: прокуратура начала расследование (ФОТО)Українська Новости Днепра про Массированная атака ракетами и дронами на Днепр: прокуратура начала расследование (ФОТО)Русский

Автор:


# # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепропетровской области многодетную мать заставили вернуть 1700 грн госпомощи
Новости Днепра
23.02.2024 21:19
В Днепропетровской области многодетную мать заставили вернуть 1700 грн госпомощи

Многодетную мать из Кривого Рога обязали вернуть 1700 гривен помощи,…

Всю ночь бродила вдоль берега: у Никополя пожилая женщина потерялась, когда шла домой
Новости Днепра
23.02.2024 19:20
Всю ночь бродила вдоль берега: у Никополя пожилая женщина потерялась, когда шла домой

В Никопольском районе была найдена женщина, которая накануне потерялась у…

Из-под завалов поврежденного дроном дома в Днепре достали тело мужчины
Новости Днепра
23.02.2024 16:31
Из-под завалов поврежденного дроном дома в Днепре достали тело мужчины

Поиски женщины продолжаются!

Первые минуты после удара по дому в АНД районе Днепра: патрульные показали видео
Новости Днепра
23.02.2024 16:19
Первые минуты после удара по дому в АНД районе Днепра: патрульные показали видео

Патрульные одни из первых прибыли на место "прилета".

Последние новости

Погода на 26 февраля: в Днепре будет облачно
Погода на 26 февраля: в Днепре будет облачно

Хорошего дня, друзья!

Сегодня 06:15
3
просмотров
Взрывы в Днепре 25 февраля: есть раненые и разрушения
Взрывы в Днепре 25 февраля: есть раненые и разрушения

Громкий вечер в Днепре.

Вчера 22:31
13
просмотров
В Днепре на улице Набережная Победа Mercedes влетел в остановку
В Днепре на улице Набережная Победа Mercedes влетел в остановку

Сегодня в Днепре произошло серьезное ДТП на Победе.

Вчера 20:28
7
просмотров
Привели «Шахед» по многоэтажке: в Днепре разоблачили российскую агентурную сеть
Привели «Шахед» по многоэтажке: в Днепре разоблачили российскую агентурную сеть

В Днепре разоблачили российскую агентурную сеть.

Вчера 19:59
8
просмотров
Враг дважды обстреливал Никопольщину из тяжелой артиллерии и атаковал дронами
Враг дважды обстреливал Никопольщину из тяжелой артиллерии и атаковал дронами

Сегодня враг снова обстреливал Никопольщину из тяжелой артиллерии.

Вчера 18:55
4
просмотров
СК Днепр-1 потерял очки дома в матче с «Минаем»
СК Днепр-1 потерял очки дома в матче с «Минаем»

Сегодня СК "Днепр-1" сыграл первый матч в чемпионате после зимней паузы.

Вчера 18:28
2
просмотров
В Польше неизвестные высыпали украинское зерно из 8 грузовых вагонов: повреждено 160 тонн
В Польше неизвестные высыпали украинское зерно из 8 грузовых вагонов: повреждено 160 тонн

В ночь на 25 февраля неизвестные преступники в Польше совершили самую масштабную диверсию с украинским зерном.

Вчера 16:36
2
просмотров
В центре Днепра неизвестный мужчина избил двух парней из-за их внешности
В центре Днепра неизвестный мужчина избил двух парней из-за их внешности

Вчера в центре Днепра неизвестный мужчина избил двух парней из-за их внешнего вида.

Вчера 15:03
11
просмотров
В Никополе россияне сбросили взрывчатку с БпЛА на грузовик: погиб мужчина
В Никополе россияне сбросили взрывчатку с БпЛА на грузовик: погиб мужчина

В Никополе россияне сбросили взрывчатку с БпЛА на грузовик, в котором находился мужчина.

Вчера 13:12
3
просмотров
В Днепре на Антоновича Skoda столкнулась с каретой скорой помощи (ВИДЕО)
В Днепре на Антоновича Skoda столкнулась с каретой скорой помощи (ВИДЕО)

Сегодня в Днепре произошло ДТП на улице Антоновича.

Вчера 12:17
4
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх