На початку березня запустять новий потяг з Дніпра до Харкова: графік та ціни

Про це повідомили в УЗ.
Новий потяг маршрутом Дніпро – Харків – Дніпро отримав номер 295/296. Поїзд сполучить два українські обласні центри, а пасажири зможуть зручно дістатися до обох міст нічним рейсом.
Перший рейс запланували на 2 березня з Харкова та 3 березня – з Дніпра.
Квитки можна купити:
На рейс 2 березня з Харкова до Дніпра квитки продаються в люкс, купе та плацкарт. Ціни наразі такі:
З Дніпра до Харкова ціни трохи різняться:
Перший рейс:
Надалі курсуватиме із Харкова по парних числах о 23:40. Прибуватиме до Дніпра – о 05:05 ранку наступного дня.
У зворотному напрямку з Дніпра поїзд вирушатиме по непарних числах теж о 23:40. Прибуватиме до Харкова о 05:05 наступного дня.
Зупинки передбачені на низці станцій на Харківщині та Дніпропетровщині:
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