На початку березня запустять новий потяг з Дніпра до Харкова: графік та ціни

На початку березня почне курсувати потяг з Дніпра до Харкова та у зворотному напрямку.

Про це повідомили в УЗ.

Новий потяг маршрутом Дніпро – Харків – Дніпро отримав номер 295/296. Поїзд сполучить два українські обласні центри, а пасажири зможуть зручно дістатися до обох міст нічним рейсом.

Перший рейс запланували на 2 березня з Харкова та 3 березня – з Дніпра.

Де купити квитки на потяг з Дніпра до Харкова?

Квитки можна купити:

додатку “Укрзалізниці”;

чат-ботах;

на сайті компанії;

у касах вокзалів.

Скільки коштують квитки на нічний потяг Дніпро – Харків?

На рейс 2 березня з Харкова до Дніпра квитки продаються в люкс, купе та плацкарт. Ціни наразі такі:

люкс – 1220,11 грн;

купе – 511,64 грн;

плацкарт – 159,97 грн.

З Дніпра до Харкова ціни трохи різняться:

люкс – 1333,11 грн;

купе – 366,07 грн;

плацкарт – 167,97 грн.

Розклад руху поїзда Харків – Дніпро та Дніпро – Харків

Перший рейс:

2 березня – з Харкова;

3 березня – із Дніпра.

Надалі курсуватиме із Харкова по парних числах о 23:40. Прибуватиме до Дніпра – о 05:05 ранку наступного дня.

У зворотному напрямку з Дніпра поїзд вирушатиме по непарних числах теж о 23:40. Прибуватиме до Харкова о 05:05 наступного дня.

Зупинки передбачені на низці станцій на Харківщині та Дніпропетровщині:

Мерефа;

Лихачове;

Лозова;

Павлоград;

Синельникове-2.

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