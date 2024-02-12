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  • В музее Днепра появился интересный прибор, которым пользовались в Украине 100 лет назад: о чем речь

В музее Днепра появился интересный прибор, которым пользовались в Украине 100 лет назад: о чем речь

Сегодня 20:07
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В днепровском Музее против Голодомора появился интересный экспонат.

Новости Днепра про В музее Днепра появился интересный прибор, которым пользовались в Украине 100 лет назад: о чем речь

В музее сопротивления Голодомору появился новый экспонат, сообщили на официальной странице заведения на Facebook.

Речь идет о гармане – молотильном катке для зерна. 

Как отметили музейщики, сначала камни-катки изготовляли из природного камня. Однако позже их делали из бетона, отливая в специальных формах. Внутрь при выливке вставляли металлические штыри.

Гарман, появившийся в музее, можно отнести к переходной форме. Интересно, что он вылит из бетона, но без металлического штыря. Его широкое отверстие, скорее всего, предполагало не сохранившуюся деревянную ось.

Получение этого экспоната явилось результатом работы многих людей. Сам гарман, во время своих экспедиций, нашел, а затем предложил некоторым днепровским музеям днепровский краевед Валерий Касьяненко.

Новости Днепра про В музее Днепра появился интересный прибор, которым пользовались в Украине 100 лет назад: о чем речь

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