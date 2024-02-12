В музее Днепра появился интересный прибор, которым пользовались в Украине 100 лет назад: о чем речь

В музее сопротивления Голодомору появился новый экспонат, сообщили на официальной странице заведения на Facebook.
Речь идет о гармане – молотильном катке для зерна.
Как отметили музейщики, сначала камни-катки изготовляли из природного камня. Однако позже их делали из бетона, отливая в специальных формах. Внутрь при выливке вставляли металлические штыри.
Гарман, появившийся в музее, можно отнести к переходной форме. Интересно, что он вылит из бетона, но без металлического штыря. Его широкое отверстие, скорее всего, предполагало не сохранившуюся деревянную ось.
Получение этого экспоната явилось результатом работы многих людей. Сам гарман, во время своих экспедиций, нашел, а затем предложил некоторым днепровским музеям днепровский краевед Валерий Касьяненко.
Читайте также:
Автор:
Разгромившими могилы в Таромском вандалами оказались дети.
В Днепропетровской области на прошлой неделе зафиксировали летальные случаи среди…
Светлая память!
В Днепре припаркованный автомобиль заблокировал движение транспорта.
Разгромившими могилы в Таромском вандалами оказались дети.
В Днепропетровской области на прошлой неделе зафиксировали летальные случаи среди больных COVID-19
Светлая память!
В Днепре припаркованный автомобиль заблокировал движение транспорта.
В Днепре раньше было много необычных памятников, которые простояв в одном месте несколько лет вдруг куда-то исчезали. Увидеть их можно только на фото.
К счастью, никто не пострадал.
В сквере в Днепре исчезли лавочки.
В Днепре зафиксирован температурный рекорд.
Севастопольский парк – уникальный мемориальный парк города Днепр. Он был основан в 1955 году. До Второй мировой войны на этом месте было кладбище с более чем 100-летней историей. Здесь стояли семейные склепы, хотя сам район в то время считался окраиной…
Одессит, снявший на сутки квартиру в Днепре, вынес из чужого дома всю технику и сдал в ломбард.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!