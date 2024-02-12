У музеї Дніпра з’явився цікавий прилад, яким користувалися в Україні 100 років тому: про що мова

У дніпровському Музеї спротиву Голодомору з'явився цікавий експонат.

У музеї спротиву Голодомору з’явився новий експонат, повідомили на офіційній сторінці закладу на Facebook.

Мова йде про гарман – молотильний коток.

Як зауважили музейники, спершу камені-котки виготовляли з природного каменю. Однак пізніше гармани робили з бетону, відливаючи у спеціальних формах. Всередину при виливанні вставляли металеві штирі.

Гарман, який з’явився у музеї, можна віднести до перехідної форми. Цікаво, що він вилитий з бетону, але без металевого штиря. Його широкий отвір, швидше за все, передбачав дерев’яну вісь, що не збереглася.

Отримання цього експонату стало результатом роботи багатьох людей. Сам гарман, під час своїх експедицій, знайшов, а потім запропонував деяким дніпровським музеям, дніпровський краєзнавець Валерій Касьяненко.

Читайте також:

Українська

Автор: