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В Марганце мужчина убил свою сожительницу

Сегодня 08:00
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В Марганце 50-летний мужчина жестоко убил свою сожительницу. Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.

Новости Днепра про В Марганце мужчина убил свою сожительницу

В полицию 14 января сообщили о теле женщины с ножевыми ранениями. Оказалось, что три дня назад между сожителями возникла ссора. В ходе конфликта мужчина схватил нож и напал на женщину. Он ударил ее более 10 раз ножом в грудь и руки. После убийства злоумышленник скрылся из дома.

Мужчину задержали и сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит заключение сроком от семи до пятнадцати лет.

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