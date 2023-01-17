В Марганце мужчина убил свою сожительницу

В полицию 14 января сообщили о теле женщины с ножевыми ранениями. Оказалось, что три дня назад между сожителями возникла ссора. В ходе конфликта мужчина схватил нож и напал на женщину. Он ударил ее более 10 раз ножом в грудь и руки. После убийства злоумышленник скрылся из дома.
Мужчину задержали и сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит заключение сроком от семи до пятнадцати лет.
Читайте также:
Автор:
В Днепре выстроились очереди в медицинские заведения. Pf два дня…
Боевой путь Владислава Скворцова начался еще в 2014 году. А…
Полномасштабное военное вторжение России в Украину, 327 сутки подходит к…
Вооруженные силы Украины атаковали вражеский пункт управления, состав горюче-смазочных материалов…
В Днепре выстроились очереди в медицинские заведения. Pf два дня более 300 человек пришли сдать кровь для пострадавших от российской ракетной атаки на многоэтажный жилой дом.
Боевой путь Владислава Скворцова начался еще в 2014 году. А с началом полномасштабной войны он продолжил защищать страну. На днях командир роты 93-й механизированной бригады погиб в бою.
Захватите с собой зонт!
Сообщение в городскую полицию поступило от начальницы службы по делам детей Лозоватской общины Аллы Горбачевой. Женщина рассказала, что двое маленьких мальчиков очень нуждаются в помощи.
Полномасштабное военное вторжение России в Украину, 327 сутки подходит к концу.
Вооруженные силы Украины атаковали вражеский пункт управления, состав горюче-смазочных материалов и состав боеприпасов РФ.
Журналисты dnepr.info решили напомнить, как действовать при ракетном обстреле и что делать, если вы оказались в разрушенном доме.
В Днепре сегодня, 16 января, простились с 15-летней Марией Лебедь, которая погибла в результате ракетного удара по жилому дому на ж/м Победа 14 января. Девочка училась в девятом классе и занималась танцами. Ее только недавно избрали Президентом ученической республики "Крылья",…
14 января российские оккупанты нанесли ракетный удар по дому, расположенному на Набережной Победы в Днепре.
Сегодня днем, 16 января, правоохранители Днепра, двигаясь в направлении г.Павлоград, обнаружили ДТП с тремя пострадавшими на трассе М30.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!