У Марганці чоловік вбив свою співмешканку

У поліцію 14 січня повідомили про тіло жінки з ножовими пораненнями. Виявилося, що три дні тому між співмешканцями виникла сварка. У ході конфлікту чоловік схопив ніж та напав на жінку. Він вдарив її більше 10 разів ножем у груди та в руки. Після вбивства зловмисник втік з будинку.
Чоловіка затримали та повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство ) Кримінального кодексу України. Йому загрожує ув’язнення на строк від семи до п‘ятнадцяти років.
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