В Марганце мужчина попросил телефон, чтобы позвонить, а затем сдал его в ломбард

9 июля около 15:40 мужчина попросил у знакомого телефон, чтобы позвонить.

Когда гаджет оказался в руках подозреваемого, он убежал. Пострадавший обратился к правоохранителям.

Они разыскали 35-летнего мошенника и задержали его.

Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.

Как выяснилось, злоумышленник успел сдать телефон в ломбард – его изъяли оттуда и вернули владельцу.

12 июля 35-летнему мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается следствие.

Напоминаем гражданам: если вы стали жертвой мошенников – немедленно обращайтесь на линию 102, – отметили в полиции!

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