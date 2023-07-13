Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Марганце мужчина попросил телефон, чтобы позвонить, а затем сдал его в ломбард

В Марганце мужчина попросил телефон, чтобы позвонить, а затем сдал его в ломбард

Сегодня 15:52
просмотров

9 июля около 15:40 мужчина попросил у знакомого телефон, чтобы позвонить.

Новости Днепра про В Марганце мужчина попросил телефон, чтобы позвонить, а затем сдал его в ломбард

Когда гаджет оказался в руках подозреваемого, он убежал. Пострадавший обратился к правоохранителям.

Они разыскали 35-летнего мошенника и задержали его.

Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.

Как выяснилось, злоумышленник успел сдать телефон в ломбард – его изъяли оттуда и вернули владельцу.

Новости Днепра про В Марганце мужчина попросил телефон, чтобы позвонить, а затем сдал его в ломбард

12 июля 35-летнему мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается следствие.

Напоминаем гражданам: если вы стали жертвой мошенников – немедленно обращайтесь на линию 102, – отметили в полиции!

Читайте также:

Новости Днепра про В Марганце мужчина попросил телефон, чтобы позвонить, а затем сдал его в ломбардУкраїнська Новости Днепра про В Марганце мужчина попросил телефон, чтобы позвонить, а затем сдал его в ломбардРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Помогите найти: полиция Днепра разыскивает 16-летнего Никиту Коваленко
Новости Днепра
Сегодня 19:45
Помогите найти: полиция Днепра разыскивает 16-летнего Никиту Коваленко

12 июля около 17.00 несовершеннолетний парень вышел с места нахождения…

Трое школьников из Днепропетровской области победили на Международном конкурсе компьютерных проектов
Новости Днепра
Сегодня 18:45
Трое школьников из Днепропетровской области победили на Международном конкурсе компьютерных проектов

На Міжнародному конкурсі комп’ютерних проєктів INFOMATRIX-2023 троє учнів з Дніпропетровської…

Могут упасть в любой момент: в Днепре на Победе дети гуляют по недострою
Новости Днепра
Сегодня 18:40
Могут упасть в любой момент: в Днепре на Победе дети гуляют по недострою

Пока родители на работе, дети гуляют...

Известный актер из Кривого Рога, сыгравший Витальку, опроверг слухи о своей гибели на фронте (ВИДЕО)
Новости Днепра
Сегодня 17:44
Известный актер из Кривого Рога, сыгравший Витальку, опроверг слухи о своей гибели на фронте (ВИДЕО)

Украинский актер Гарик Бирча, полюбившийся зрителям благодаря комедийному телесериалу «Виталька»,…

Последние новости

Помогите найти: полиция Днепра разыскивает 16-летнего Никиту Коваленко
Помогите найти: полиция Днепра разыскивает 16-летнего Никиту Коваленко

12 июля около 17.00 несовершеннолетний парень вышел с места нахождения в Новокодаком районе города и до настоящего времени не вернулся.

Сегодня 19:45
1
просмотров
В пятницу в Днепре некоторые трамваи и троллейбусы временно изменят движение: подробности
В пятницу в Днепре некоторые трамваи и троллейбусы временно изменят движение: подробности

Важная информация!

Сегодня 19:21
5
просмотров
Ситуация на фронте сегодня 13 июля: держимся, несмотря ни на что
Ситуация на фронте сегодня 13 июля: держимся, несмотря ни на что

Украинские военные продвигаются на Мелитопольском и Бердянском направлениях, а также уничтожили 10 артиллерийских средств противника на огневых позициях.

Сегодня 19:15
4
просмотров
Трое школьников из Днепропетровской области победили на Международном конкурсе компьютерных проектов
Трое школьников из Днепропетровской области победили на Международном конкурсе компьютерных проектов

На Міжнародному конкурсі комп’ютерних проєктів INFOMATRIX-2023 троє учнів з Дніпропетровської області здобули дві срібні та бронзову медалі.

Сегодня 18:45
3
просмотров
Могут упасть в любой момент: в Днепре на Победе дети гуляют по недострою
Могут упасть в любой момент: в Днепре на Победе дети гуляют по недострою

Пока родители на работе, дети гуляют...

Сегодня 18:40
7
просмотров
Известный актер из Кривого Рога, сыгравший Витальку, опроверг слухи о своей гибели на фронте (ВИДЕО)
Известный актер из Кривого Рога, сыгравший Витальку, опроверг слухи о своей гибели на фронте (ВИДЕО)

Украинский актер Гарик Бирча, полюбившийся зрителям благодаря комедийному телесериалу «Виталька», опроверг информацию о своей гибели на фронте.

Сегодня 17:44
7
просмотров
Переселенцам в Днепре могут перестать выплачивать помощь от государства: кого коснется и причины отмены
Переселенцам в Днепре могут перестать выплачивать помощь от государства: кого коснется и причины отмены

Кабинет министров принял новое Постановление, согласно которому часть внутренне перемещенных лиц может потерять выплаты, для другой части переселенцев выплаты останутся в силе до конца января 2024 года.

Сегодня 17:22
4
просмотров
В Днепре украли елку, являвшуюся символом целого массива
В Днепре украли елку, являвшуюся символом целого массива

На жилом массиве Тополь исчезла елка-символ микрорайона.

Сегодня 17:17
5
просмотров
На Черниговщине автомобиль попал под поезд: погибли супруги с двумя детьми
На Черниговщине автомобиль попал под поезд: погибли супруги с двумя детьми

Вчера, 12 июля, около 21:00 на Черниговщине возле пгт Куликовка автомобиль выехал на железнодорожные пути, несмотря на запретные сигналы, и попал под поезд: погибли четыре человека, в том числе двое детей.

Сегодня 16:59
5
просмотров
Днепрянин продал мальчику сим-карту, а затем развращал, общаясь с ним в видеочате
Днепрянин продал мальчику сим-карту, а затем развращал, общаясь с ним в видеочате

Житель Днепра заставил мальчика раздеться перед камерой во время видеоразговора.

Сегодня 16:32
3
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх