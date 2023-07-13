В Марганце мужчина попросил телефон, чтобы позвонить, а затем сдал его в ломбард

Когда гаджет оказался в руках подозреваемого, он убежал. Пострадавший обратился к правоохранителям.
Они разыскали 35-летнего мошенника и задержали его.
Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.
Как выяснилось, злоумышленник успел сдать телефон в ломбард – его изъяли оттуда и вернули владельцу.
12 июля 35-летнему мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
Продолжается следствие.
Напоминаем гражданам: если вы стали жертвой мошенников – немедленно обращайтесь на линию 102, – отметили в полиции!
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