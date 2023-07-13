У Марганці чоловік попросив телефон, щоб подзвонити, а потім здав його в ломбард

Коли гаджет опинився у руках підозрюваного, він втік. Постраждалий звернувся до правоохоронців.
Вони розшукали 35-річного шахрая та затримали його.
Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.
Як з’ясувалося, зловмисник встиг здати телефон в ломбард – його вилучили звідти та повернули власнику.
12 липня 35-річному чоловіку повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.
Триває слідство.
Нагадуємо громадянам: якщо ви стали жертвою шахраїв – негайно звертайтеся на лінію 102, – зазначили у поліції!
Читайте також:
Автор:
Мешканець Дніпра змусив хлопчика роздягнутися перед камерою під час відеорозмови.
14 липня по всій території України вируватиме негода. Не обділить…
У Дніпрі існують легенди про велику кількість підземних ходів, що…
До дніпрян завітав чужий тхір.