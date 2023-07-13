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  • У Марганці чоловік попросив телефон, щоб подзвонити, а потім здав його в ломбард

У Марганці чоловік попросив телефон, щоб подзвонити, а потім здав його в ломбард

Сьогодні 15:52
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9 липня близько 15:40 чоловік попросив у знайомого телефон, щоб подзвонити.

Новости Днепра про У Марганці чоловік попросив телефон, щоб подзвонити, а потім здав його в ломбард

Коли гаджет опинився у руках підозрюваного, він втік. Постраждалий звернувся до правоохоронців.

Вони розшукали 35-річного шахрая та затримали його. 

Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.

Як з’ясувалося, зловмисник встиг здати телефон в ломбард – його вилучили звідти та повернули власнику.

Новости Днепра про У Марганці чоловік попросив телефон, щоб подзвонити, а потім здав його в ломбард

12 липня 35-річному чоловіку повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Триває слідство. 

Нагадуємо громадянам: якщо ви стали жертвою шахраїв – негайно звертайтеся на лінію 102, – зазначили у поліції!

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