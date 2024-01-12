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В Кривом Роге трое подростков избили и изнасиловали 42-летнюю женщину

Сегодня 14:39
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Правоохранители устанавливают все обстоятельства этого ужасного преступления.

Новости Днепра про В Кривом Роге трое подростков избили и изнасиловали 42-летнюю женщину

Ночью 11 января в Кривом Роге на Почтовом проспекте трое подростков ромской национальности избили и изнасиловали 42-летнюю женщину. Отмечается, что несовершеннолетние насиловали пострадавшую веткой, бутылкой, орально и анально.

Об этом сообщает издание “Свои. Кривой Рог”.

Предварительно, 42-летняя женщина собирала бутылки. Трое несовершеннолетних увидели ее. Сначала парни избили женщину, а потом, когда она уже не могла сопротивляться, изнасиловали предметами, потом — анально и орально.

Новости Днепра про В Кривом Роге трое подростков избили и изнасиловали 42-летнюю женщину

Новости Днепра про В Кривом Роге трое подростков избили и изнасиловали 42-летнюю женщину

Новости Днепра про В Кривом Роге трое подростков избили и изнасиловали 42-летнюю женщину

Правоохранители разыскали и задержали подростков. Устанавливаются все обстоятельства. В полиции этот факт пока не комментировали.

Новости Днепра про В Кривом Роге трое подростков избили и изнасиловали 42-летнюю женщину

Новости Днепра про В Кривом Роге трое подростков избили и изнасиловали 42-летнюю женщину

Новости Днепра про В Кривом Роге трое подростков избили и изнасиловали 42-летнюю женщину

По словам местных жителей, эти ребята регулярно попрошайничали, а однажды они даже цеплялись к подростку в Макдональдсе и провоцировали его.

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Новости Днепра про В Кривом Роге трое подростков избили и изнасиловали 42-летнюю женщинуУкраїнська Новости Днепра про В Кривом Роге трое подростков избили и изнасиловали 42-летнюю женщинуРусский

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