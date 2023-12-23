Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Кривом Роге слышали звуки взрывов, — Вилкул

Сегодня 11:09
просмотров

Сегодня утром в Кривом Роге раздались взрывы.

Новости Днепра про В Кривом Роге слышали звуки взрывов, - Вилкул

Сегодня в Кривом Роге были слышны взрывы, ситуация в городе спокойная.

Об этом сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул.

“О взрывах, которые слышали. Все ровно”, — написал глава военной администрации Кривого Рога.

Ночь во всех общинах области прошла без обстрелов.

Сейчас в Днепропетровской области объявлена ​​тревога, не пренебрегайте своей безопасностью и пройдите до укрытий.

Читайте также:

Новости Днепра про В Кривом Роге слышали звуки взрывов, - ВилкулУкраїнська Новости Днепра про В Кривом Роге слышали звуки взрывов, - ВилкулРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Неизвестные «заминировали» ТЦ «Метро» и почти все школы Днепра
Новости Днепра
Сегодня 10:27
Неизвестные «заминировали» ТЦ «Метро» и почти все школы Днепра

За минувшие сутки поступило 2 сообщения о заминировании в Днепре.

На войне погиб Герой из Днепропетровской области Евгений Кузьменко
Новости Днепра
Сегодня 08:48
На войне погиб Герой из Днепропетровской области Евгений Кузьменко

На войне погиб герой из Кривого Рога Днепропетровской области Евгений…

Магазины Днепра перед Рождеством стремительно переписали цены на цитрусовые: где самые дешевые
Новости Днепра
Вчера 22:01
Магазины Днепра перед Рождеством стремительно переписали цены на цитрусовые: где самые дешевые

В Днепре перед Рождеством быстро выросли цены на мандарины.

За год Украина заработала на малой приватизации госимущества 3,3 млрд гривен: Днепр в лидерах
Новости Днепра
Вчера 21:27
За год Украина заработала на малой приватизации госимущества 3,3 млрд гривен: Днепр в лидерах

В Минэкономики подвели итоги торгов по малой приватизации, которые провели…

Последние новости

Неизвестные «заминировали» ТЦ «Метро» и почти все школы Днепра
Неизвестные «заминировали» ТЦ «Метро» и почти все школы Днепра

За минувшие сутки поступило 2 сообщения о заминировании в Днепре.

Сегодня 10:27
4
просмотров
На войне погиб Герой из Днепропетровской области Евгений Кузьменко
На войне погиб Герой из Днепропетровской области Евгений Кузьменко

На войне погиб герой из Кривого Рога Днепропетровской области Евгений Кузьменко.

Сегодня 08:48
3
просмотров
Магазины Днепра перед Рождеством стремительно переписали цены на цитрусовые: где самые дешевые
Магазины Днепра перед Рождеством стремительно переписали цены на цитрусовые: где самые дешевые

В Днепре перед Рождеством быстро выросли цены на мандарины.

Вчера 22:01
6
просмотров
За год Украина заработала на малой приватизации госимущества 3,3 млрд гривен: Днепр в лидерах
За год Украина заработала на малой приватизации госимущества 3,3 млрд гривен: Днепр в лидерах

В Минэкономики подвели итоги торгов по малой приватизации, которые провели в этом году.

Вчера 21:27
6
просмотров
На Юге сбили сразу 3 российских СУ-34, стоимость которых $50 млн каждый. Эти борты могли бить по Днепру
На Юге сбили сразу 3 российских СУ-34, стоимость которых $50 млн каждый. Эти борты могли бить по Днепру

На Юге военные приземлили три ценных СУ-шки россиян.

Вчера 20:41
11
просмотров
В Украине выпустили монеты необычной формы: где их можно приобрести жителям Днепра
В Украине выпустили монеты необычной формы: где их можно приобрести жителям Днепра

К Рождеству в Украине выпустили монеты необычной формы.

Вчера 19:59
6
просмотров
В Днепре малыши теперь могут играть без страха случайно провалиться в люк
В Днепре малыши теперь могут играть без страха случайно провалиться в люк

Родители боялись, что их дети могут внезапно провалиться вниз.

Вчера 19:28
5
просмотров
В Днепре спасают женщину, которая «скатилась» по лестнице с высоты второго этажа
В Днепре спасают женщину, которая «скатилась» по лестнице с высоты второго этажа

В Днепре спасают жительницу Новомосковска, упавшую с высот второго этажа.

Вчера 18:33
7
просмотров
Как выглядела река Жабокряч, которая когда-то протекала в центре Днепра: уникальное фото (ФОТО)
Как выглядела река Жабокряч, которая когда-то протекала в центре Днепра: уникальное фото (ФОТО)

В первые несколько десятков лет после основания города Екатеринослава его жителей постоянно затапливало. Надо сказать, что заселенными были только те улицы, которые сейчас находятся в центре города. Во время обильных осадков и весной из берегов выходила не только река Половица,…

Вчера 18:02
8
просмотров
Жителей Днепра предупредили о новой мошеннической схеме с почтовой доставкой
Жителей Днепра предупредили о новой мошеннической схеме с почтовой доставкой

Пожалуйста, будьте осторожны и не переходите по сомнительным ссылкам!

Вчера 17:56
10
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх