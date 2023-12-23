В Кривом Роге слышали звуки взрывов, — Вилкул

Сегодня в Кривом Роге были слышны взрывы, ситуация в городе спокойная.
Об этом сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул.
“О взрывах, которые слышали. Все ровно”, — написал глава военной администрации Кривого Рога.
Ночь во всех общинах области прошла без обстрелов.
Сейчас в Днепропетровской области объявлена тревога, не пренебрегайте своей безопасностью и пройдите до укрытий.
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