В Кривом Роге слышали звуки взрывов, — Вилкул

Сейчас в Днепропетровской области объявлена ​​тревога, не пренебрегайте своей безопасностью и пройдите до укрытий.

Ночь во всех общинах области прошла без обстрелов.

Сегодня в Кривом Роге были слышны взрывы, ситуация в городе спокойная.

В Минэкономики подвели итоги торгов по малой приватизации, которые провели…

В Днепре перед Рождеством быстро выросли цены на мандарины.

За минувшие сутки поступило 2 сообщения о заминировании в Днепре.

На войне погиб Герой из Днепропетровской области Евгений Кузьменко На войне погиб герой из Кривого Рога Днепропетровской области Евгений Кузьменко. 3 просмотров