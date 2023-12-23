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На війні загинув Герой з Дніпропетровщини Євгеній Кузьменко

Сьогодні 08:48
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На війні загинув герой з міста Кривий Ріг Дніпропетровської області Євгеній Кузьменко.

Новости Днепра про На війні загинув Герой з Дніпропетровщини Євгеній Кузьменко

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

У перші дні вторгнення криворіжець вступив до ТРО, через кілька місяців його перевели і він вже брав участь в боях під Бахмутом. Отримав поранення. Після лікування знову повернувся на фронт, – сказано у повідомленні Telegram-каналу “Свої“.

Тіло чоловіка знайшли 17 грудня, після тижня пошуків, в місті Ізюм Харківської області.

У воїна залишилося двоє дітей та дружина. 

Церемонія прощання відбудеться 25 грудня о 10:00 за адресою вул. Героїв Маріуполя, 4.

Редакція висловлює щирі співчуття рідним, близьким та побратимам загиблого.

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