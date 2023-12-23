Сьогодні у Кривому Розі були чутні вибухи, ситуація у місті спокійна.
Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.
“Щодо вибухів, що чули. Все рівно”, – написав очільник військової адміністрації Кривого Рогу.
Ніч в усіх громадах області пройшла без обстрілів.
Зараз у Дніпропетровській області оголошено тривогу, не нехтуйте своєю безпекою і пройдіть до укриттів.
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