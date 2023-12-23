У Кривому Розі чули звуки вибухів, – Вілкул - Днепр Инфо
У Кривому Розі чули звуки вибухів, – Вілкул
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Сегодня 11:09

Сьогодні зранку у Кривому Розі пролунали вибухи.

Новости Днепра про У Кривому Розі чули звуки вибухів, - Вілкул

Сьогодні у Кривому Розі були чутні вибухи, ситуація у місті спокійна.

Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

“Щодо вибухів, що чули. Все рівно”, – написав очільник військової адміністрації Кривого Рогу.

Ніч в усіх громадах області пройшла без обстрілів. 

Зараз у Дніпропетровській області оголошено тривогу, не нехтуйте своєю безпекою і пройдіть до укриттів.

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Новости Днепра про У Кривому Розі чули звуки вибухів, - ВілкулУкраїнська

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