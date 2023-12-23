У Кривому Розі чули звуки вибухів, – Вілкул

Сьогодні зранку у Кривому Розі пролунали вибухи.

Сьогодні у Кривому Розі були чутні вибухи, ситуація у місті спокійна.

Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

“Щодо вибухів, що чули. Все рівно”, – написав очільник військової адміністрації Кривого Рогу.

Ніч в усіх громадах області пройшла без обстрілів.

Зараз у Дніпропетровській області оголошено тривогу, не нехтуйте своєю безпекою і пройдіть до укриттів.

Читайте також:

Українська