За рік Україна заробила на малій приватизації держмайна 3,3 млрд гривень: Дніпро у лідерах

У Мінекономіки підбили підсумки торгів з малої приватизації, які провели цього року.

Як повідомили у Мінекономіки, тільки за 2023 році продаж об’єктів Фонду держмайна збагатив бюджети різних рівнів на понад 2,3 млрд гривень. Ще 650 млн заробили на приватизації громади. За підсумками електронних аукціонів ціна об’єктів зросла майже втричі.

В основному продавали старі заводи, готелі, склади, амбулаторії та інші об’єкти, якими вже не користувалася держава, але тепер зможуть володіти інвестори. Деякі із продажів були гучними.

За право придбати державне та комунальне майно у 2023 році змагалося понад 3,6 тисяч учасників, зазначили у Фонді держмайна.

Найвищу ціну за приватизацію державних об’єктів у 2023 році переможці торгів сплатили за готель “Ермітаж” у Києві – 311 млн гривень, ЄМК “Волиньторф” – понад 212 млн гривень та ЄМК ДП “Укроборонресурси” – понад 210 млн гривень.

Серед громад найактивніше працювали з ринком малої приватизації Дніпро – 35 успішних торгів, Львів – 32 та Київ – 23. Найдорожчими комунальними приватизаційними об’єктами цього року є Житомирський обласний центр кінематографії за 40 млн гривень, нежитлові приміщення у Львові площею 550 кв. м за понад 25 млн гривень та нежитлові приміщення у Житомирській області площею майже 600 кв. м за понад 22 млн гривень.

Що продавали у Дніпрі?

З гучних приватизацій варто згадати продаж закинутої будівлі міжшкільного комбінату на вулиці Робочій та збанкрутілого заводу “Веста-Дніпро”. В області продали з 960 гривень частину Дніпровського металургійного комбінату, у Кам’янському на аукціон виставляли хімічний завод, а у Нікополі пивний завод про який колись згадував Гоголь.

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