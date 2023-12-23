Невідомі “замінували” ТЦ “Метро” та майже усі школи Дніпра

Про це повідомляє офіційний портал міської ради міста.
Невідомі “замінували” майже усі школи Дніпра. Поліція обстежила 154 навчальних заклади.
Також надходила інформація про замінування ТЦ “Метро Cash & Carry”. Було перевірено 2 магазини.
Вибухові предметів знайдено не було, інформація про замінування не підтвердилась.
За минулу добу рятувальники здійснили 3 виїзди. Два виклики стосувалися пожеж у не житловому секторі.
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