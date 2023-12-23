Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Невідомі “замінували” ТЦ “Метро” та майже усі школи Дніпра

Сьогодні 10:27
просмотров

За минулу добу надійшло 2 повідомлення про замінування у Дніпрі.

Новости Днепра про Невідомі

Про це повідомляє офіційний портал міської ради міста.

Невідомі “замінували” майже усі школи Дніпра. Поліція обстежила 154 навчальних заклади.

Також надходила інформація про замінування ТЦ “Метро Cash & Carry”. Було перевірено 2 магазини.

Вибухові предметів знайдено не було, інформація про замінування не підтвердилась. 

За минулу добу рятувальники здійснили 3 виїзди. Два виклики стосувалися пожеж у не житловому секторі.

Читайте також:

Новости Днепра про Невідомі Українська Новости Днепра про Невідомі Русский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

На війні загинув Герой з Дніпропетровщини Євгеній Кузьменко
Новини Дніпра
Сьогодні 08:48
На війні загинув Герой з Дніпропетровщини Євгеній Кузьменко

На війні загинув герой з міста Кривий Ріг Дніпропетровської області…

Магазини Дніпра перед Різдвом стрімко переписали ціни на цитрусові: де найдешевші мандарини
Новини Дніпра
Вчора 22:01
Магазини Дніпра перед Різдвом стрімко переписали ціни на цитрусові: де найдешевші мандарини

У Дніпрі перед Різдвом стрімко зросли ціни на мандарини.

За рік Україна заробила на малій приватизації держмайна 3,3 млрд гривень: Дніпро у лідерах
Новини Дніпра
Вчора 21:27
За рік Україна заробила на малій приватизації держмайна 3,3 млрд гривень: Дніпро у лідерах

У Мінекономіки підбили підсумки торгів з малої приватизації, які провели…

На Півдні збили відразу 3 російських СУ-34 вартість яких $50 млн кожен. Такі літаки могли бити по Дніпру
новини України
Вчора 20:41
На Півдні збили відразу 3 російських СУ-34 вартість яких $50 млн кожен. Такі літаки могли бити по Дніпру

На Півдні військові приземлили три коштовні СУ-шки росіян.

Наверх