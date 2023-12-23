Невідомі “замінували” ТЦ “Метро” та майже усі школи Дніпра

За минулу добу надійшло 2 повідомлення про замінування у Дніпрі.

Про це повідомляє офіційний портал міської ради міста.

Невідомі “замінували” майже усі школи Дніпра. Поліція обстежила 154 навчальних заклади.

Також надходила інформація про замінування ТЦ “Метро Cash & Carry”. Було перевірено 2 магазини.

Вибухові предметів знайдено не було, інформація про замінування не підтвердилась.

За минулу добу рятувальники здійснили 3 виїзди. Два виклики стосувалися пожеж у не житловому секторі.

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