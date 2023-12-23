Неизвестные «заминировали» ТЦ «Метро» и почти все школы Днепра

Об этом сообщает официальный портал городского совета.
Неизвестные «заминировали» почти все школы Днепра. Полиция обследовала 154 учебных заведения.
Также поступала информация о заминировании ТЦ «Метро Cash & Carry». Было проверено 2 магазина.
Взрывные предметы найдены не были, информация о заминировании не подтвердилась.
За минувшие сутки спасатели совершили 3 выезда. Два вызова касались пожаров в нежилом секторе.
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