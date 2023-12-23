Неизвестные «заминировали» ТЦ «Метро» и почти все школы Днепра

В первые несколько десятков лет после основания города Екатеринослава его жителей постоянно затапливало. Надо сказать, что заселенными были только те улицы, которые сейчас находятся в центре города. Во время обильных осадков и весной из берегов выходила не только река Половица,…

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