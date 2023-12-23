На войне погиб Герой из Днепропетровской области Евгений Кузьменко

На войне погиб герой из Кривого Рога Днепропетровской области Евгений Кузьменко.

Об этом сообщают местные СМИ.

В первые дни вторжения криворожец вступил в ТРО, через несколько месяцев его перевели и он уже участвовал в боях под Бахмутом. Получил ранение. После лечения снова вернулся на фронт, — говорится в сообщении Telegram-канала «Свои».

Тело мужчины было обнаружено 17 декабря, после недели поисков, в городе Изюм Харьковской области.

У воина остались двое детей и жена.

Церемония прощания состоится 25 декабря в 10:00 по адресу ул. Героев Мариуполя, 4

Редакция выражает искренние соболезнования родным, близким и собратьям погибшего.

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