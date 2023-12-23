Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На войне погиб Герой из Днепропетровской области Евгений Кузьменко

Сегодня 08:48
просмотров

На войне погиб герой из Кривого Рога Днепропетровской области Евгений Кузьменко.

Новости Днепра про На войне погиб Герой из Днепропетровской области Евгений КузьменкоОб этом сообщают местные СМИ.

В первые дни вторжения криворожец вступил в ТРО, через несколько месяцев его перевели и он уже участвовал в боях под Бахмутом. Получил ранение. После лечения снова вернулся на фронт, — говорится в сообщении Telegram-канала «Свои».

Тело мужчины было обнаружено 17 декабря, после недели поисков, в городе Изюм Харьковской области.

У воина остались двое детей и жена.

Церемония прощания состоится 25 декабря в 10:00 по адресу ул. Героев Мариуполя, 4

Редакция выражает искренние соболезнования родным, близким и собратьям погибшего.

Читайте также:

Новости Днепра про На войне погиб Герой из Днепропетровской области Евгений КузьменкоУкраїнська Новости Днепра про На войне погиб Герой из Днепропетровской области Евгений КузьменкоРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Магазины Днепра перед Рождеством стремительно переписали цены на цитрусовые: где самые дешевые
Новости Днепра
Вчера 22:01
Магазины Днепра перед Рождеством стремительно переписали цены на цитрусовые: где самые дешевые

В Днепре перед Рождеством быстро выросли цены на мандарины.

За год Украина заработала на малой приватизации госимущества 3,3 млрд гривен: Днепр в лидерах
Новости Днепра
Вчера 21:27
За год Украина заработала на малой приватизации госимущества 3,3 млрд гривен: Днепр в лидерах

В Минэкономики подвели итоги торгов по малой приватизации, которые провели…

На Юге сбили сразу 3 российских СУ-34, стоимость которых $50 млн каждый. Эти борты могли бить по Днепру
Новости Украины
Вчера 20:41
На Юге сбили сразу 3 российских СУ-34, стоимость которых $50 млн каждый. Эти борты могли бить по Днепру

На Юге военные приземлили три ценных СУ-шки россиян.

В Украине выпустили монеты необычной формы: где их можно приобрести жителям Днепра
Новости Днепра
Вчера 19:59
В Украине выпустили монеты необычной формы: где их можно приобрести жителям Днепра

К Рождеству в Украине выпустили монеты необычной формы.

Последние новости

Магазины Днепра перед Рождеством стремительно переписали цены на цитрусовые: где самые дешевые
Магазины Днепра перед Рождеством стремительно переписали цены на цитрусовые: где самые дешевые

В Днепре перед Рождеством быстро выросли цены на мандарины.

Вчера 22:01
5
просмотров
За год Украина заработала на малой приватизации госимущества 3,3 млрд гривен: Днепр в лидерах
За год Украина заработала на малой приватизации госимущества 3,3 млрд гривен: Днепр в лидерах

В Минэкономики подвели итоги торгов по малой приватизации, которые провели в этом году.

Вчера 21:27
5
просмотров
На Юге сбили сразу 3 российских СУ-34, стоимость которых $50 млн каждый. Эти борты могли бить по Днепру
На Юге сбили сразу 3 российских СУ-34, стоимость которых $50 млн каждый. Эти борты могли бить по Днепру

На Юге военные приземлили три ценных СУ-шки россиян.

Вчера 20:41
10
просмотров
В Украине выпустили монеты необычной формы: где их можно приобрести жителям Днепра
В Украине выпустили монеты необычной формы: где их можно приобрести жителям Днепра

К Рождеству в Украине выпустили монеты необычной формы.

Вчера 19:59
5
просмотров
В Днепре малыши теперь могут играть без страха случайно провалиться в люк
В Днепре малыши теперь могут играть без страха случайно провалиться в люк

Родители боялись, что их дети могут внезапно провалиться вниз.

Вчера 19:28
5
просмотров
В Днепре спасают женщину, которая «скатилась» по лестнице с высоты второго этажа
В Днепре спасают женщину, которая «скатилась» по лестнице с высоты второго этажа

В Днепре спасают жительницу Новомосковска, упавшую с высот второго этажа.

Вчера 18:33
6
просмотров
Как выглядела река Жабокряч, которая когда-то протекала в центре Днепра: уникальное фото (ФОТО)
Как выглядела река Жабокряч, которая когда-то протекала в центре Днепра: уникальное фото (ФОТО)

В первые несколько десятков лет после основания города Екатеринослава его жителей постоянно затапливало. Надо сказать, что заселенными были только те улицы, которые сейчас находятся в центре города. Во время обильных осадков и весной из берегов выходила не только река Половица,…

Вчера 18:02
8
просмотров
Жителей Днепра предупредили о новой мошеннической схеме с почтовой доставкой
Жителей Днепра предупредили о новой мошеннической схеме с почтовой доставкой

Пожалуйста, будьте осторожны и не переходите по сомнительным ссылкам!

Вчера 17:56
10
просмотров
В Днепре приют, который занимается 157 животными, на грани выживания: какая помощь нужна
В Днепре приют, который занимается 157 животными, на грани выживания: какая помощь нужна

В Днепре приют, спасших сотни животных, на грани выживания.

Вчера 17:38
5
просмотров
Женщина «мобилизовала» мужа, чтобы запугать при разводе: в скандале с ТЦК в Одессе неожиданная развязка
Женщина «мобилизовала» мужа, чтобы запугать при разводе: в скандале с ТЦК в Одессе неожиданная развязка

В скандале с ТЦК Одессы неожиданная развязка.

Вчера 16:54
12
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх