Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре малыши теперь могут играть без страха случайно провалиться в люк

Сегодня 19:28
просмотров

Родители боялись, что их дети могут внезапно провалиться вниз.

Новости Днепра про В Днепре малыши теперь могут играть без страха случайно провалиться в люк

На Запорожском шоссе, 60 возле детской площадки был колодец, который пугал родителей. Каждый раз, когда их дети играли во дворе, взрослые переживали, что те могут провалиться. Мама одного из маленьких днепрян пожаловалась на подозрительный люк в Громраду.

Возможно ли, чтобы водоканал выровнял уровень колодца и изменил крышку люка? Это детская площадка и гуляет куча детей, чтобы не провалились, ведь там проходит канализация, – написала днепрянка Елена.

Сейчас колодец уже подняли в уровень с дорожным покрытием и заменили люк.

Новости Днепра про В Днепре малыши теперь могут играть без страха случайно провалиться в люк

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре малыши теперь могут играть без страха случайно провалиться в люкУкраїнська Новости Днепра про В Днепре малыши теперь могут играть без страха случайно провалиться в люкРусский

Автор:


#
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

На Юге сбили сразу 3 российских СУ-34, стоимость которых $50 млн каждый. Эти борты могли бить по Днепру
Новости Украины
Сегодня 20:41
На Юге сбили сразу 3 российских СУ-34, стоимость которых $50 млн каждый. Эти борты могли бить по Днепру

На Юге военные приземлили три ценных СУ-шки россиян.

В Днепре спасают женщину, которая «скатилась» по лестнице с высоты второго этажа
Сегодня 18:33
В Днепре спасают женщину, которая «скатилась» по лестнице с высоты второго этажа

В Днепре спасают жительницу Новомосковска, упавшую с высот второго этажа.

Как выглядела река Жабокряч, которая когда-то протекала в центре Днепра: уникальное фото (ФОТО)
Новости Днепра
Сегодня 18:02
Как выглядела река Жабокряч, которая когда-то протекала в центре Днепра: уникальное фото (ФОТО)

В первые несколько десятков лет после основания города Екатеринослава его…

Жителей Днепра предупредили о новой мошеннической схеме с почтовой доставкой
Новости Днепра
Сегодня 17:56
Жителей Днепра предупредили о новой мошеннической схеме с почтовой доставкой

Пожалуйста, будьте осторожны и не переходите по сомнительным ссылкам!

Последние новости

На Юге сбили сразу 3 российских СУ-34, стоимость которых $50 млн каждый. Эти борты могли бить по Днепру
На Юге сбили сразу 3 российских СУ-34, стоимость которых $50 млн каждый. Эти борты могли бить по Днепру

На Юге военные приземлили три ценных СУ-шки россиян.

Сегодня 20:41
6
просмотров
В Днепре спасают женщину, которая «скатилась» по лестнице с высоты второго этажа
В Днепре спасают женщину, которая «скатилась» по лестнице с высоты второго этажа

В Днепре спасают жительницу Новомосковска, упавшую с высот второго этажа.

Сегодня 18:33
3
просмотров
Как выглядела река Жабокряч, которая когда-то протекала в центре Днепра: уникальное фото (ФОТО)
Как выглядела река Жабокряч, которая когда-то протекала в центре Днепра: уникальное фото (ФОТО)

В первые несколько десятков лет после основания города Екатеринослава его жителей постоянно затапливало. Надо сказать, что заселенными были только те улицы, которые сейчас находятся в центре города. Во время обильных осадков и весной из берегов выходила не только река Половица,…

Сегодня 18:02
4
просмотров
Жителей Днепра предупредили о новой мошеннической схеме с почтовой доставкой
Жителей Днепра предупредили о новой мошеннической схеме с почтовой доставкой

Пожалуйста, будьте осторожны и не переходите по сомнительным ссылкам!

Сегодня 17:56
6
просмотров
В Днепре приют, который занимается 157 животными, на грани выживания: какая помощь нужна
В Днепре приют, который занимается 157 животными, на грани выживания: какая помощь нужна

В Днепре приют, спасших сотни животных, на грани выживания.

Сегодня 17:38
4
просмотров
Женщина «мобилизовала» мужа, чтобы запугать при разводе: в скандале с ТЦК в Одессе неожиданная развязка
Женщина «мобилизовала» мужа, чтобы запугать при разводе: в скандале с ТЦК в Одессе неожиданная развязка

В скандале с ТЦК Одессы неожиданная развязка.

Сегодня 16:54
9
просмотров
В Днепре мужчина повесился на металлической трубе
В Днепре мужчина повесился на металлической трубе

Ужасный инцидент произошел сегодня, 22 декабря, в Самарском районе города.

Сегодня 16:21
7
просмотров
На Днепропетровщине готовят к переименованию еще один районный центр: что не так с Синельниково
На Днепропетровщине готовят к переименованию еще один районный центр: что не так с Синельниково

Жителей города Синельниково призывают предлагать свои варианты для нового названия города.

Сегодня 16:17
3
просмотров
Рождество 2023: когда отмечаем, традиции праздника и что нельзя делать
Рождество 2023: когда отмечаем, традиции праздника и что нельзя делать

Рождество считается одним из самых больших религиозных праздников не только в Украине, но и во всем мире. В этом году жители Днепра будут праздновать его 25 декабря, согласно новоюлианскому календарю. Напомним, Украина перешла на него с сентября этого года, поэтому…

Сегодня 15:46
3
просмотров
«Мы и дети выжили в аду»: в Киеве российский «шахед» разрушил квартиру известного телеведущего
«Мы и дети выжили в аду»: в Киеве российский «шахед» разрушил квартиру известного телеведущего

Сегодня ночью российские оккупанты атаковали столицу Украины дронами-камикадзе. В Киеве прогремело много взрывов.

Сегодня 15:26
4
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх