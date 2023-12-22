В Днепре малыши теперь могут играть без страха случайно провалиться в люк

На Запорожском шоссе, 60 возле детской площадки был колодец, который пугал родителей. Каждый раз, когда их дети играли во дворе, взрослые переживали, что те могут провалиться. Мама одного из маленьких днепрян пожаловалась на подозрительный люк в Громраду.
Возможно ли, чтобы водоканал выровнял уровень колодца и изменил крышку люка? Это детская площадка и гуляет куча детей, чтобы не провалились, ведь там проходит канализация, – написала днепрянка Елена.
Сейчас колодец уже подняли в уровень с дорожным покрытием и заменили люк.
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