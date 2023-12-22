Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі малеча тепер може гратися без страху випадково провалитися в люк

У Дніпрі малеча тепер може гратися без страху випадково провалитися в люк

Сьогодні 19:28
просмотров

Батьки боялися, що їхні діти можуть раптово провалитися до низу.

Новости Днепра про У Дніпрі малеча тепер може гратися без страху випадково провалитися в люк

На Запорізькому шосе, 60 біля дитячого майданчика був колодязь, який лякав батьків. Кожен раз, як їхні діти бавилися у дворі, дорослі переживали, що ті можуть буди провалитися. Мама одного із маленьких дніпрян поскаржилася на підозрілий люк у Громраду.

Чи можливо, щоб Водоканал вирівняв рівень колодязя та змінив кришку люка? Це дитячий майданчик і гуляє купа дітей, щоби не провалилися, адже там проходить каналізація, – написала дніпрянка Олена.

Зараз криницю вже підняли врівень із дорожнім покриттям та замінили люк.

Новости Днепра про У Дніпрі малеча тепер може гратися без страху випадково провалитися в люк

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі малеча тепер може гратися без страху випадково провалитися в люкУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпрі рятують жінку, яка “скотилася” сходами з висоти другого поверху
Новини Дніпра
Сьогодні 18:33
У Дніпрі рятують жінку, яка “скотилася” сходами з висоти другого поверху

У Дніпрі рятують жительку Новомосковська, яка впала з висот другого…

Як виглядала річка Жабокряч, яка колись протікала в центрі Дніпра: унікальне фото
Новини Дніпра
Сьогодні 18:02
Як виглядала річка Жабокряч, яка колись протікала в центрі Дніпра: унікальне фото

У перші кілька десятків років після заснування міста Катеринослава його…

Мешканців Дніпра попередили про нову шахрайську схему з поштовою доставкою
Новини Дніпра
Сьогодні 17:56
Мешканців Дніпра попередили про нову шахрайську схему з поштовою доставкою

Будь ласка, будьте обачні та не переходьте за сумнівними посиланнями!

У Дніпрі притулок, який опікується 157 тваринами, на межі виживання: яка допомога потрібна
Новини Дніпра
Сьогодні 17:38
У Дніпрі притулок, який опікується 157 тваринами, на межі виживання: яка допомога потрібна

У Дніпрі притулок, який врятував сотні тварин, на межі виживання.

Наверх