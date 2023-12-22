У Дніпрі малеча тепер може гратися без страху випадково провалитися в люк

Батьки боялися, що їхні діти можуть раптово провалитися до низу.

На Запорізькому шосе, 60 біля дитячого майданчика був колодязь, який лякав батьків. Кожен раз, як їхні діти бавилися у дворі, дорослі переживали, що ті можуть буди провалитися. Мама одного із маленьких дніпрян поскаржилася на підозрілий люк у Громраду.

Чи можливо, щоб Водоканал вирівняв рівень колодязя та змінив кришку люка? Це дитячий майданчик і гуляє купа дітей, щоби не провалилися, адже там проходить каналізація, – написала дніпрянка Олена.

Зараз криницю вже підняли врівень із дорожнім покриттям та замінили люк.

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