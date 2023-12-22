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  • Магазины Днепра перед Рождеством стремительно переписали цены на цитрусовые: где самые дешевые

Магазины Днепра перед Рождеством стремительно переписали цены на цитрусовые: где самые дешевые

Сегодня 22:01
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В Днепре перед Рождеством быстро выросли цены на мандарины.

Новости Днепра про Магазины Днепра перед Рождеством стремительно переписали цены на цитрусовые: где самые дешевые

Цены выросли не только в Днепре, но и по всей Украине. Эксперты говорят, что это связано с усложненной логистикой и изменением стран-поставщиков. Теперь на рынках и в магазинах можно встретить только турецкие, греческие и испанские цитрусовые, а вот фрукты из Грузии или Азербайджана к нам не попадают. Мало и египетских цитрусовых.

Перед Рождеством цены стремительно поползли вверх, если во время прошлого мониторинга можно было встретить мандаринки за 40 гривен/килограмм, то сейчас дешевле 50 не найдешь. Ожидать удешевления не стоит. Перед Новым годом цитрусовые подорожают.

Несмотря на то, что цена кусается, покупателей немало. К примеру, Клементины в супермаркете, где удалось побывать, почти разобрали. Спрос есть, потому в торговых залах ставят огромные ящики с цитрусовыми.

Килограмм цитрусовых к празднику обойдется в среднем 60 гривен. В супермаркете АТБ можно приобрести килограмм турецких мандаринов почти за 50 гривен.

Новости Днепра про Магазины Днепра перед Рождеством стремительно переписали цены на цитрусовые: где самые дешевые

В Варусе самые дешевые мандарины стоят около 57 гривен. И это при том что на ценнике указана акционная стоимость.

Новости Днепра про Магазины Днепра перед Рождеством стремительно переписали цены на цитрусовые: где самые дешевые

Новости Днепра про Магазины Днепра перед Рождеством стремительно переписали цены на цитрусовые: где самые дешевые

Самые дешевые мандарины в Сильпо. В то же время в этом супермаркете они и самые дорогие. Килограмм мандарин можно приобрести за 53,40 или 140,90. Конечно, от цены изменится сорт, вкус и качество.

Правда, за дешевыми мандаринами придется еще поохотиться, так как их быстро разбирают.

Новости Днепра про Магазины Днепра перед Рождеством стремительно переписали цены на цитрусовые: где самые дешевые

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