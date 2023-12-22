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Магазини Дніпра перед Різдвом стрімко переписали ціни на цитрусові: де найдешевші мандарини

Сьогодні 22:01
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У Дніпрі перед Різдвом стрімко зросли ціни на мандарини.

Новости Днепра про Магазини Дніпра перед Різдвом стрімко переписали ціни на цитрусові: де найдешевші мандарини

Ціни зросли не тільки у Дніпрі, а й по всій Україні. Експерти кажуть, що це пов’язано з ускладненою логістикою та зміною країн-постачальників. Тепер на ринках та в магазинах можна зустріти лише турецькі, грецькі та іспанські цитрусові, а ось фрукти з Грузії або Азербайджану до нас не потрапляють. Мало і єгипетських цитрусових. 

Перед Різдвом ціни стрімко поповзли вгору, якщо під час минулого моніторингу можна було зустріти мандаринки за 40 гривень/кілограм, то зараз дешевше 50 їх не знайдеш. Очікувати здешевшання не варто. Перед Новим роком цитрусові здорожчають. 

Попри те, що ціна кусається, покупців чимало. Наприклад, клементини у супермаркеті, де вдалося побувати, майже розібрали. Попит є, тому в торговельних залах ставлять величезні ящики з цитрусовими.

Кілограм цитрусових до свята обійдеться у середньому 60 гривень. У супермаркеті АТБ можна придбати кілограм турецьких мандаринів за майже 50 гривень. 

Новости Днепра про Магазини Дніпра перед Різдвом стрімко переписали ціни на цитрусові: де найдешевші мандарини

У Варусі найдешевші мандарини коштують майже 57 гривень. І це при тому, що на ціннику вказана акційна вартість. 

Новости Днепра про Магазини Дніпра перед Різдвом стрімко переписали ціни на цитрусові: де найдешевші мандарини

Новости Днепра про Магазини Дніпра перед Різдвом стрімко переписали ціни на цитрусові: де найдешевші мандарини

Найдешевші мандарини у Сільпо. Водночас в цьому супермаркеті вони і найдорожчі. Кілограм мандарин можна придбати за 53,40 або за 140,90. Звичайно від ціни зміниться сорт, смак та якість. 

Щоправда, за дешевими мандаринами прийдеться ще пополювати, позаяк їх швидко розбирають.

Новости Днепра про Магазини Дніпра перед Різдвом стрімко переписали ціни на цитрусові: де найдешевші мандарини

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Новости Днепра про Магазини Дніпра перед Різдвом стрімко переписали ціни на цитрусові: де найдешевші мандариниУкраїнська Новости Днепра про Магазини Дніпра перед Різдвом стрімко переписали ціни на цитрусові: де найдешевші мандариниРусский

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