Магазини Дніпра перед Різдвом стрімко переписали ціни на цитрусові: де найдешевші мандарини

У Дніпрі перед Різдвом стрімко зросли ціни на мандарини.

Ціни зросли не тільки у Дніпрі, а й по всій Україні. Експерти кажуть, що це пов’язано з ускладненою логістикою та зміною країн-постачальників. Тепер на ринках та в магазинах можна зустріти лише турецькі, грецькі та іспанські цитрусові, а ось фрукти з Грузії або Азербайджану до нас не потрапляють. Мало і єгипетських цитрусових.

Перед Різдвом ціни стрімко поповзли вгору, якщо під час минулого моніторингу можна було зустріти мандаринки за 40 гривень/кілограм, то зараз дешевше 50 їх не знайдеш. Очікувати здешевшання не варто. Перед Новим роком цитрусові здорожчають.

Попри те, що ціна кусається, покупців чимало. Наприклад, клементини у супермаркеті, де вдалося побувати, майже розібрали. Попит є, тому в торговельних залах ставлять величезні ящики з цитрусовими.

Кілограм цитрусових до свята обійдеться у середньому 60 гривень. У супермаркеті АТБ можна придбати кілограм турецьких мандаринів за майже 50 гривень.

У Варусі найдешевші мандарини коштують майже 57 гривень. І це при тому, що на ціннику вказана акційна вартість.

Найдешевші мандарини у Сільпо. Водночас в цьому супермаркеті вони і найдорожчі. Кілограм мандарин можна придбати за 53,40 або за 140,90. Звичайно від ціни зміниться сорт, смак та якість.

Щоправда, за дешевими мандаринами прийдеться ще пополювати, позаяк їх швидко розбирають.

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