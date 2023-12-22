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  • За год Украина заработала на малой приватизации госимущества 3,3 млрд гривен: Днепр в лидерах

За год Украина заработала на малой приватизации госимущества 3,3 млрд гривен: Днепр в лидерах

Сегодня 21:27
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В Минэкономики подвели итоги торгов по малой приватизации, которые провели в этом году.

Новости Днепра про За год Украина заработала на малой приватизации госимущества 3,3 млрд гривен: Днепр в лидерах

Как сообщили в Минэкономики, только за 2023 год продажи объектов Фонда госимущества обогатили бюджеты разных уровней более чем на 2,3 млрд гривен. Еще 650 млн заработали на приватизации общины. По итогам электронных аукционов цена объектов выросла почти в три раза.

В основном продавали старые заводы, гостиницы, склады, амбулатории и другие объекты, которыми уже не пользовалось государство, но теперь смогут владеть инвесторы. Некоторые из продаж были громкими.

За право приобрести государственное и коммунальное имущество в 2023 году соревновалось более 3,6 тысячи участников, отметили в Фонде госимущества.

Наивысшую цену за приватизацию государственных объектов в 2023 году победители торгов заплатили за гостиницу «Эрмитаж» в Киеве — 311 млн гривен, ЕМК «Волыньторф» — более 212 млн гривен и ЕМК ГП «Укроборонресурсы» — более 210 млн гривен.

Среди общин активно работали с рынком малой приватизации Днепр – 35 успешных торгов, Львов – 32 и Киев – 23. Самыми дорогими коммунальными приватизационными объектами в этом году являются Житомирский областной центр кинематографии за 40 млн гривен, нежилые помещения во Львове площадью 550 кв. м свыше 25 млн гривен и нежилые помещения в Житомирской области площадью почти 600 кв. м за более чем 22 млн гривен.

Новости Днепра про За год Украина заработала на малой приватизации госимущества 3,3 млрд гривен: Днепр в лидерах

Что продавали в Днепре?

Из громких приватизаций следует упомянуть продажу заброшенного здания межшкольного комбината на улице Рабочей и обанкротившегося завода «Веста-Днепр». В области продали за 960 гривен часть Днепровского металлургического комбината, в Каменском на аукцион выставляли химический завод, а в Никополе пивной завод о котором когда-то упоминал Гоголь.

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Новости Днепра про За год Украина заработала на малой приватизации госимущества 3,3 млрд гривен: Днепр в лидерахУкраїнська Новости Днепра про За год Украина заработала на малой приватизации госимущества 3,3 млрд гривен: Днепр в лидерахРусский

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