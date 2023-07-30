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В Кривом Роге нашли тело 14-летней девочки: вероятно, она совершила суицид

Сегодня 14:34
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В ночь на воскресенье, 30 июля, в Кривом Роге умерла 14-летняя девочка. Ее тело нашла мать на диване в собственной квартире.

Новости Днепра про В Кривом Роге нашли тело 14-летней девочки: вероятно, она совершила суицид

Родители трактуют это как убийство. Они обратились в полицию. Между тем правоохранители предполагают, что ребенок мог покончить с собой.

По неподтвержденным данным сайта «Свои. Кривой Рог», девочка задушила себя пакетом.

Сейчас продолжается следствие. Все обстоятельства и детали трагического события выясняются.

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