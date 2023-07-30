У Кривому Розі знайшли тіло 14-річної дівчинки: імовірно, вона скоїла суїцид

Батьки трактують це як вбивство. Вони звернулися до поліції. Тим часом правоохоронці припускають, що дитина могла накласти на себе руки.
За непідтвердженими даними сайту “Свої. Кривий Ріг”, дівчинка задушила себе пакетом.
Наразі триває слідство. Усі обставини та деталі трагічної події з’ясовуються.
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