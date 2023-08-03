В Кривом Роге мужчина стрелял по детям под окнами своего дома

В Кривом Роге на Днепропетровщине мужчина стрелял по детям.

В Кривом Роге на улице Владимира Великого мужчина стрелял по игравшим во дворе детям. Об этом сообщают соседи и родители пострадавших, пишет местное издание Свої.

Предварительно известно, что инцидент произошел 2 августа. 7-летний мальчик и его друзья играли на траве у многоэтажки. В какой-то момент раздались выстрелы. Позже выяснилось, что стрелять мог местный житель, чьи окна выходят на детскую площадку.

Стрелок попал ребенку в спину. Мальчика забрала скорая. Скорее всего оружие не боевое, а травматическое, ведь с малышом все хорошо и он получил легкие телесные повреждения.

Соседи рассказывают, что раньше мужчина любил стрелять по собакам, поэтому, вероятно, именно он выстрелил в детей. В деле будет разбираться участковый.

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