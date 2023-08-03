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Останній раз виходив на зв’язок у квітні: на Дніпропетровщині родичі розшукують переселенця з Херсонської області

Сьогодні 09:00
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Потрібна ваша допомога!

Новости Днепра про Останній раз виходив на зв'язок у квітні: на Дніпропетровщині родичі розшукують переселенця з Херсонської області

У Дніпропетровській області родичі розшукують 57-річного Душенька Андрія Антоновича.

Відомо, що чоловік приїхав у Кривий Ріг як переселенець з м. Берислав Херсонської області. Якийсь час він проживав у гуртожитку, допомагав грузити дрова, був при волонтерському центрі у місті, якому саме – невідомо.

Останній раз виходив на зв’язок із родичами 15 квітня 2023 року. Після цього чоловік зник. 

Про це повідомили у ФБ-спільноті “Пошук дітей. Кривий Ріг”.

Якщо ви бачили цього чоловіка або знаєте, де він може бути, повідомте про це за номером: 0974514512.

Важлива будь-яка інформація!

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині шукають родичів літньої жінки.

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