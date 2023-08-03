У Кривому Розі чоловік стріляв по дітях під вікнами свого будинку

У Кривому Розі на вулиці Володимира Великого чоловік стріляв по дітях, які гралися у дворі. Про це повідомляють сусіди та батьки постраждалих, пише місцеве видання Свої.
Попередньо відомо, що інцидент стався 2 серпня. 7-річний хлопчик та його друзі гралися на траві біля багатоповерхівки. У якийсь момент пролунали постріли. Пізніше з’ясувалося, що стріляти міг місцевий мешканець, чиї вікна виходять на дитячий майданчик.
Стрілок влучив дитині в спину. Хлопчика забрала швидка. Скоріш за все зброя не бойова, а травматична, адже з малим все гаразд і він отримав легкі тілесні ушкодження.
Сусіди розповідають, що раніше чоловік любив стріляти по собаках, тому ймовірно саме він вистрелив в дітей. У справі розбиратиметься дільничий.
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