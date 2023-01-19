В Кривом Роге младенец отравился газом из баллончика

Инцидент случился 18 января в квартире на улице Десантной. Сожитель матери ребенка распивал алкогольные напитки со своим знакомым. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого гость распылил в квартире газ раздражающего действия.
В этот момент малыш находился рядом и в результате получил отравление газом. Вскоре у ребенка появилась тошнота. Мама младенца вызвала «скорую».
Ребенка увезли в городскую больницу №8. Мужчину, распылившего газ, доставили в отделение полиции.
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