В Кривом Роге младенец отравился газом из баллончика

В Кривом Роге в больницу с отравлением попал младенец, рядом с которым распылили газ из баллончика.

Инцидент случился 18 января в квартире на улице Десантной. Сожитель матери ребенка распивал алкогольные напитки со своим знакомым. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого гость распылил в квартире газ раздражающего действия.

В этот момент малыш находился рядом и в результате получил отравление газом. Вскоре у ребенка появилась тошнота. Мама младенца вызвала «скорую».

Ребенка увезли в городскую больницу №8. Мужчину, распылившего газ, доставили в отделение полиции.

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