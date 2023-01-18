Маленькая корги и овчарка в ботинках: история собак, искавших людей под завалами дома в Днепре

Коллег кинологов, помогавших искать погибших под завалами дома в Днепре, в родном Павлограде отказывались вести в маршрутках.

Вчера завершилась поисково-спасательная операция на месте попадания российской ракеты в Днепре. Искать людей помогали собаки и кинологи из Павлоградского кинологического отряда «Антарес». Двух волонтерок, которого несколько недель назад не пустили в салон павлоградской маршрутки вместе с собаками, когда те ехали с тренировки.

Детали о четырехлапых спасателях рассказала Светлана Юкиш.

Корги Элтон и овчарка Пуля – одни из тех, кто помогал разыскивать людей под завалами многоэтажки. Кинологи только вернулись с выезда на востоке, где тоже помогали военным в поисках.

Владелица собак – волонтер Мария Романова.

Отмечается, что именно девушку и ее коллег несколько недель назад не пустили в маршрутку со своими собаками, которые возвращались с тренировки. Тогда водитель маршрутки начал ругаться на волонтер и всячески обижать их.

Марии было 14 лет, когда у нее появились корги Элтон. С первых дней она начала заниматься в Павлоградском поисково – спасательном кинологическом отряде «Антарес». Когда Элтону исполнилось 14 месяцев, начались тренировки по поиску людей в лесах и завалах.

Сейчас Элтону 3,5 года. Он имеет аттестацию по поисково – спасательному труду и участвует в поисковых операциях по всей Украине. Кроме корги, у девушки есть еще овчарка Пуля. Собаке два года.

14 января 2023 Маша, Элтон и Пуля принимали участие в поиске живых людей и тел погибших в Днепре на завалах разрушенного ракетой дома.

Отряд работает на волонтерских началах. Если у вас есть желание помочь собакам и их владельцам – вся информация на скриншоте.

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