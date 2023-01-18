Маленькая корги и овчарка в ботинках: история собак, искавших людей под завалами дома в Днепре

Вчера завершилась поисково-спасательная операция на месте попадания российской ракеты в Днепре. Искать людей помогали собаки и кинологи из Павлоградского кинологического отряда «Антарес». Двух волонтерок, которого несколько недель назад не пустили в салон павлоградской маршрутки вместе с собаками, когда те ехали с тренировки.
Детали о четырехлапых спасателях рассказала Светлана Юкиш.
Корги Элтон и овчарка Пуля – одни из тех, кто помогал разыскивать людей под завалами многоэтажки. Кинологи только вернулись с выезда на востоке, где тоже помогали военным в поисках.
Владелица собак – волонтер Мария Романова.
Отмечается, что именно девушку и ее коллег несколько недель назад не пустили в маршрутку со своими собаками, которые возвращались с тренировки. Тогда водитель маршрутки начал ругаться на волонтер и всячески обижать их.
Марии было 14 лет, когда у нее появились корги Элтон. С первых дней она начала заниматься в Павлоградском поисково – спасательном кинологическом отряде «Антарес». Когда Элтону исполнилось 14 месяцев, начались тренировки по поиску людей в лесах и завалах.
Сейчас Элтону 3,5 года. Он имеет аттестацию по поисково – спасательному труду и участвует в поисковых операциях по всей Украине. Кроме корги, у девушки есть еще овчарка Пуля. Собаке два года.
14 января 2023 Маша, Элтон и Пуля принимали участие в поиске живых людей и тел погибших в Днепре на завалах разрушенного ракетой дома.
Отряд работает на волонтерских началах. Если у вас есть желание помочь собакам и их владельцам – вся информация на скриншоте.Яна Юхименко
Автор:
В Днепре в одной из квартир нашли тело женщины, которую…
В приложении «Дія» каждый украинец может зарегистрироваться чтобы обменять старые…
В субботу, 14 января, россияне ударили ракетой по дому в…
Судьбу разрушенного дома на Победе решат после заключения специалистов.
В Днепре в одной из квартир нашли тело женщины, которую стали есть животные.
В приложении «Дія» каждый украинец может зарегистрироваться чтобы обменять старые лампы накаливания на новые, экономные LED светильники. Выдадут их бесплатно в рамках программы по улучшению энергосбережения. Получить лампы можно будет на «Укрпочте». Журналисты dnepr.info разбирались, как можно обменять лампочки жителям…
В субботу, 14 января, россияне ударили ракетой по дому в Днепре.
Судьбу разрушенного дома на Победе решат после заключения специалистов.
В Днепропетровской области псевдоволонтеры занимались продажей бронежилетов, которые бесплатно передавали для ВСУ иностранцы.
Сегодня утром в Броварах разбился вертолет ГСЧС.
Руководство МВД, разбившееся в авиакатастрофе в Броварах, летело вертолетом в командировку в одну из "горячих" точек.
Жители разрушенного дома на Победе опубликовали фото с соседями, погибшими во время субботнего ракетного удара.
14 января россияне ударили ракетой по многоэтажке в Днепре.
В Днепре объявили штормовое предупреждение.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!