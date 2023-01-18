Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Маленькая корги и овчарка в ботинках: история собак, искавших людей под завалами дома в Днепре

Маленькая корги и овчарка в ботинках: история собак, искавших людей под завалами дома в Днепре

Сегодня 13:29
просмотров

Коллег кинологов, помогавших искать погибших под завалами дома в Днепре, в родном Павлограде отказывались вести в маршрутках.

Новости Днепра про Маленькая корги и овчарка в ботинках: история собак, искавших людей под завалами дома в Днепре

Вчера завершилась поисково-спасательная операция на месте попадания российской ракеты в Днепре. Искать людей помогали собаки и кинологи из Павлоградского кинологического отряда «Антарес». Двух волонтерок, которого несколько недель назад не пустили в салон павлоградской маршрутки вместе с собаками, когда те ехали с тренировки.

Детали о четырехлапых спасателях рассказала Светлана Юкиш.

Корги Элтон и овчарка Пуля – одни из тех, кто помогал разыскивать людей под завалами многоэтажки. Кинологи только вернулись с выезда на востоке, где тоже помогали военным в поисках.

Владелица собак – волонтер Мария Романова.

Новости Днепра про Маленькая корги и овчарка в ботинках: история собак, искавших людей под завалами дома в Днепре

Новости Днепра про Маленькая корги и овчарка в ботинках: история собак, искавших людей под завалами дома в Днепре

Отмечается, что именно девушку и ее коллег несколько недель назад не пустили в маршрутку со своими собаками, которые возвращались с тренировки. Тогда водитель маршрутки начал ругаться на волонтер и всячески обижать их.

Марии было 14 лет, когда у нее появились корги Элтон. С первых дней она начала заниматься в Павлоградском поисково – спасательном кинологическом отряде «Антарес». Когда Элтону исполнилось 14 месяцев, начались тренировки по поиску людей в лесах и завалах.

Сейчас Элтону 3,5 года. Он имеет аттестацию по поисково – спасательному труду и участвует в поисковых операциях по всей Украине. Кроме корги, у девушки есть еще овчарка Пуля. Собаке два года.

14 января 2023 Маша, Элтон и Пуля принимали участие в поиске живых людей и тел погибших в Днепре на завалах разрушенного ракетой дома.

Отряд работает на волонтерских началах. Если у вас есть желание помочь собакам и их владельцам – вся информация на скриншоте.

Новости Днепра про Маленькая корги и овчарка в ботинках: история собак, искавших людей под завалами дома в Днепре

Новости Днепра про Маленькая корги и овчарка в ботинках: история собак, искавших людей под завалами дома в ДнепреУкраїнська Новости Днепра про Маленькая корги и овчарка в ботинках: история собак, искавших людей под завалами дома в ДнепреРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Тело начали есть коты: в Днепре в квартире нашли мертвой 73-летнюю женщину
    Новости Днепра
    Сегодня 17:32
    Тело начали есть коты: в Днепре в квартире нашли мертвой 73-летнюю женщину

    В Днепре в одной из квартир нашли тело женщины, которую…

    Как в Днепре обменять старые лампы на новые экономные LED через «Дію»
    Новости Днепра
    Сегодня 16:31
    Как в Днепре обменять старые лампы на новые экономные LED через «Дію»

    В приложении «Дія» каждый украинец может зарегистрироваться чтобы обменять старые…

    Количество раненых в результате ракетного удара по дому в Днепре возросло
    Новости Днепра
    Сегодня 14:42
    Количество раненых в результате ракетного удара по дому в Днепре возросло

    В субботу, 14 января, россияне ударили ракетой по дому в…

    Разделят на два: мэр Днепра рассказал, что дальше будут делать с разрушенным домом на Победе
    Новости Днепра
    Сегодня 14:26
    Разделят на два: мэр Днепра рассказал, что дальше будут делать с разрушенным домом на Победе

    Судьбу разрушенного дома на Победе решат после заключения специалистов.

    Последние новости

    Тело начали есть коты: в Днепре в квартире нашли мертвой 73-летнюю женщину
    Тело начали есть коты: в Днепре в квартире нашли мертвой 73-летнюю женщину

    В Днепре в одной из квартир нашли тело женщины, которую стали есть животные.

    Сегодня 17:32
    просмотров
    Как в Днепре обменять старые лампы на новые экономные LED через «Дію»
    Как в Днепре обменять старые лампы на новые экономные LED через «Дію»

    В приложении «Дія» каждый украинец может зарегистрироваться чтобы обменять старые лампы накаливания на новые, экономные LED светильники. Выдадут их бесплатно в рамках программы по улучшению энергосбережения. Получить лампы можно будет на «Укрпочте». Журналисты dnepr.info разбирались, как можно обменять лампочки жителям…

    Сегодня 16:31
    просмотров
    Количество раненых в результате ракетного удара по дому в Днепре возросло
    Количество раненых в результате ракетного удара по дому в Днепре возросло

    В субботу, 14 января, россияне ударили ракетой по дому в Днепре.

    Сегодня 14:42
    1
    просмотров
    Разделят на два: мэр Днепра рассказал, что дальше будут делать с разрушенным домом на Победе
    Разделят на два: мэр Днепра рассказал, что дальше будут делать с разрушенным домом на Победе

    Судьбу разрушенного дома на Победе решат после заключения специалистов.

    Сегодня 14:26
    просмотров
    Продавали бронежилеты, которые предназначались для ВСУ: на Днепропетровщине «волонтеры» воровали гумпомощь
    Продавали бронежилеты, которые предназначались для ВСУ: на Днепропетровщине «волонтеры» воровали гумпомощь

    В Днепропетровской области псевдоволонтеры занимались продажей бронежилетов, которые бесплатно передавали для ВСУ иностранцы.

    Сегодня 12:26
    просмотров
    Воспитательница детсада рассказала подробности катастрофы в Броварах
    Воспитательница детсада рассказала подробности катастрофы в Броварах

    Сегодня утром в Броварах разбился вертолет ГСЧС.

    Сегодня 12:07
    0
    просмотров
    В ОП сообщили, что руководство МВД летело в одну из «горячих» точек
    В ОП сообщили, что руководство МВД летело в одну из «горячих» точек

    Руководство МВД, разбившееся в авиакатастрофе в Броварах, летело вертолетом в командировку в одну из "горячих" точек.

    Сегодня 11:47
    0
    просмотров
    Вместе праздновали Новый год: жители разрушенного дома в Днепре вспоминают свою жизнь до трагедии
    Вместе праздновали Новый год: жители разрушенного дома в Днепре вспоминают свою жизнь до трагедии

    Жители разрушенного дома на Победе опубликовали фото с соседями, погибшими во время субботнего ракетного удара.

    Сегодня 11:32
    просмотров
    В Днепре российская ракета убила тренера по акробатике вместе с мужем и маленьким сыном
    В Днепре российская ракета убила тренера по акробатике вместе с мужем и маленьким сыном

    14 января россияне ударили ракетой по многоэтажке в Днепре.

    Сегодня 11:24
    1
    просмотров
    Будет сносить с ног: в Днепре объявили штормовое предупреждение
    Будет сносить с ног: в Днепре объявили штормовое предупреждение

    В Днепре объявили штормовое предупреждение.

    Сегодня 10:39
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх