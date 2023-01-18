Воспитательница детсада рассказала подробности катастрофы в Броварах

Сегодня утром в Броварах разбился вертолет ГСЧС.

Воспитательница детского сада рассказала о первых минутах после авиакатастрофы, свидетелем которой она стала.

Сначала гудело, будто что-то летит. Мы притихли, а потом после зарева услышали взрыв. Все прилегли, эвакуировались в укрытие быстро. Мы успели принять четверых детей, и сразу родители их забрали, – рассказала она.

Позже в ГСЧС сообщили подробности авиакатастрофы. По информации от спасателей, 18 января в 08:20 в Броварах Киевской области в результате падения вертолета ГСЧС произошло повреждение здания садика с последующим возгоранием. В 09:06 пожар в здании локализовали на площади 500 кв. м, а в 09:28 – ликвидировали.

На борту находились 9 человек: 6 человек оперативной группы МВД, включая руководство Министерства внутренних дел, а также 3 члена экипажа ГСЧС, к сожалению, все они погибли. Также известно, что среди погибших и пострадавших есть дети. По состоянию на 11 часов погибли 15 человек, из них 3 ребенка. Травмировано 25 человек (из них 15 взрослых и 10 детей), которых госпитализировали в больницы (информация уточняется).

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