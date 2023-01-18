Количество раненых в результате ракетного удара по дому в Днепре возросло

В субботу, 14 января, россияне ударили ракетой по дому в Днепре.

Погибли 45 человек, в том числе 6 детей. 12 тел неидентифицированы. Также 17 жителей дома считаются пропавшими без вести.

К сожалению, сегодня стало известно, что количество раненых в результате ракетного удара по многоэтажке в Днепре возросло до 80 человек.

Об этом пишет Суспільне.

К врачам обратилась пожилая женщина – у нее контузия и ушибы головы. Она находится в больнице.

Также в больницах остаются 25 раненых, из них трое детей.

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