У Кривому Розі немовля отруїлося газом із балончика

Інцидент трапився 18 січня у квартирі на вулиці Десантній. Співмешканець матері дитини розпивав алкогольні напої зі своїм знайомим. Між чоловіками виник конфлікт, у ході якого гість розпорошив у квартирі газ подразнюючої дії.
У цей момент малюк знаходився поруч і в результаті отримав отруєння газом. Незабаром у дитини з’явилася нудота. Мама немовляти викликала «швидку».
Дитину доправили до міської лікарні №8. Чоловіка, який розпорошив газ, доставили до відділення поліції.
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