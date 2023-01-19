У Кривому Розі немовля отруїлося газом із балончика

У Кривому Розі до лікарні з отруєнням потрапило немовля, поряд з яким розпилили газ із балончика.

Інцидент трапився 18 січня у квартирі на вулиці Десантній. Співмешканець матері дитини розпивав алкогольні напої зі своїм знайомим. Між чоловіками виник конфлікт, у ході якого гість розпорошив у квартирі газ подразнюючої дії.

У цей момент малюк знаходився поруч і в результаті отримав отруєння газом. Незабаром у дитини з’явилася нудота. Мама немовляти викликала «швидку».

Дитину доправили до міської лікарні №8. Чоловіка, який розпорошив газ, доставили до відділення поліції.

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