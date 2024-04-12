Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Каменском женщина собиралась перерегистрировать авто, а оказалось, что его ищет Интерпол

В Каменском женщина собиралась перерегистрировать авто, а оказалось, что его ищет Интерпол

Сегодня 14:20
просмотров

Неприятный "сюрприз" ожидал женщину, которая пришла в Сервисный центр МВД, чтобы перерегистрировать авто

Новости Днепра про В Каменском женщина собиралась перерегистрировать авто, а оказалось, что его ищет Интерпол

В Каменском на Днепропетровщине женщина обратилась в местный Сервисный центр МВД, потому что хотела перерегистрировать авто Toyota CH-R. Впрочем, оказалось, что машина разыскивается Интерполом.

Об этом говорится на Facebook-странице Сервисных центров МВД в Днепропетровской области.

Клиентка обратилась к сотруднику центра и попросила перерегистрировать автомобиль. Получив необходимые документы, администратор приступил к проверке, в ходе которой выяснилось, что машина находится в международной базе «Интерпол».

Следовательно, предоставление услуги было прекращено, а собранные материалы передали полиции.

Не у всех историй есть счастливый финал, — говорится в сообщении.

В Сервисном центре МВД пока не сообщают деталей, но вероятно, приобретенный автомобиль мог быть краденым.

Читайте также:

Новости Днепра про В Каменском женщина собиралась перерегистрировать авто, а оказалось, что его ищет ИнтерполУкраїнська Новости Днепра про В Каменском женщина собиралась перерегистрировать авто, а оказалось, что его ищет ИнтерполРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    На Криворожье обломки сбитой ракеты повредили 15 частных домов
    Новости Днепра
    Сегодня 18:43
    На Криворожье обломки сбитой ракеты повредили 15 частных домов

    Криворожский район атаковали ракетой.

    «Впиндюрили» свои микрофоны: работники департамента горсовета Днепра заявили об атаке ДРГ на свой офис
    Новости Днепра
    Сегодня 18:06
    «Впиндюрили» свои микрофоны: работники департамента горсовета Днепра заявили об атаке ДРГ на свой офис

    Кто-то пытался прослушивать офис одного из департаментов горсовета Днепра.

    Переводы с карту на карту в 2024 году: за что могут заблокировать счет
    Новости Днепра
    Сегодня 17:48
    Переводы с карту на карту в 2024 году: за что могут заблокировать счет

    В Украине действует закон о финансовом мониторинге. Это значит, что…

    Ушел из больницы и исчез: в Днепре ищут 30-летнего мужчину, который имеет психическое расстройство
    Новости Днепра
    Сегодня 17:16
    Ушел из больницы и исчез: в Днепре ищут 30-летнего мужчину, который имеет психическое расстройство

    Мужчина ушел из больницы и пропал.

    Последние новости

    На Криворожье обломки сбитой ракеты повредили 15 частных домов
    На Криворожье обломки сбитой ракеты повредили 15 частных домов

    Криворожский район атаковали ракетой.

    Сегодня 18:43
    2
    просмотров
    «Впиндюрили» свои микрофоны: работники департамента горсовета Днепра заявили об атаке ДРГ на свой офис
    «Впиндюрили» свои микрофоны: работники департамента горсовета Днепра заявили об атаке ДРГ на свой офис

    Кто-то пытался прослушивать офис одного из департаментов горсовета Днепра.

    Сегодня 18:06
    0
    просмотров
    Переводы с карту на карту в 2024 году: за что могут заблокировать счет
    Переводы с карту на карту в 2024 году: за что могут заблокировать счет

    В Украине действует закон о финансовом мониторинге. Это значит, что банки в праве заблокировать карту клиента если совершенный им перевод или полученные средства вызывают у финансового учреждения подозрения. Чтобы снять блокировку клиенту понадобится время и ряд документов.

    Сегодня 17:48
    3
    просмотров
    Ушел из больницы и исчез: в Днепре ищут 30-летнего мужчину, который имеет психическое расстройство
    Ушел из больницы и исчез: в Днепре ищут 30-летнего мужчину, который имеет психическое расстройство

    Мужчина ушел из больницы и пропал.

    Сегодня 17:16
    2
    просмотров
    Нелегала из Великобритании с двумя гражданствами задержали в Кривом Роге
    Нелегала из Великобритании с двумя гражданствами задержали в Кривом Роге

    В Кривом Роге задержан иностранец, который нелегально жил на территории Украины.

    Сегодня 16:42
    1
    просмотров
    На дорогах Днепра снова появилось легендарное ретро-такси, которому 127 лет (ВИДЕО)
    На дорогах Днепра снова появилось легендарное ретро-такси, которому 127 лет (ВИДЕО)

    На дороги Днепра выехало ретро-такси.

    Сегодня 16:06
    3
    просмотров
    В Днепре с 16 апреля популярный троллейбус изменит путь следования: детали
    В Днепре с 16 апреля популярный троллейбус изменит путь следования: детали

    Изменения будут действовать с 16 по 23 апреля.

    Сегодня 15:33
    5
    просмотров
    В Днепропетровской области чиновника подозревают в присвоении 1 млн: на чем наживался
    В Днепропетровской области чиновника подозревают в присвоении 1 млн: на чем наживался

    В Днепропетровской области разоблачили чиновника, присвоившего 1 млн гривен бюджетных средств.

    Сегодня 15:19
    0
    просмотров
    В Днепре на свадьбе возле РАГСа слышали взрыв: что известно
    В Днепре на свадьбе возле РАГСа слышали взрыв: что известно

    Получилась "зажигательная" свадьба.

    Сегодня 14:26
    7
    просмотров
    Сотни людей «прочесывают» территорию: в Подгородном до сих пор ищут пропавшую 13-летнюю девочку
    Сотни людей «прочесывают» территорию: в Подгородном до сих пор ищут пропавшую 13-летнюю девочку

    В Подгородном продолжаются поиски пропавшей 13-летней девушки.

    Сегодня 13:44
    11
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх