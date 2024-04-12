В Каменском женщина собиралась перерегистрировать авто, а оказалось, что его ищет Интерпол

В Каменском на Днепропетровщине женщина обратилась в местный Сервисный центр МВД, потому что хотела перерегистрировать авто Toyota CH-R. Впрочем, оказалось, что машина разыскивается Интерполом.
Об этом говорится на Facebook-странице Сервисных центров МВД в Днепропетровской области.
Клиентка обратилась к сотруднику центра и попросила перерегистрировать автомобиль. Получив необходимые документы, администратор приступил к проверке, в ходе которой выяснилось, что машина находится в международной базе «Интерпол».
Следовательно, предоставление услуги было прекращено, а собранные материалы передали полиции.
Не у всех историй есть счастливый финал, — говорится в сообщении.
В Сервисном центре МВД пока не сообщают деталей, но вероятно, приобретенный автомобиль мог быть краденым.
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