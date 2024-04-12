В Каменском женщина собиралась перерегистрировать авто, а оказалось, что его ищет Интерпол

Неприятный "сюрприз" ожидал женщину, которая пришла в Сервисный центр МВД, чтобы перерегистрировать авто

В Каменском на Днепропетровщине женщина обратилась в местный Сервисный центр МВД, потому что хотела перерегистрировать авто Toyota CH-R. Впрочем, оказалось, что машина разыскивается Интерполом.

Об этом говорится на Facebook-странице Сервисных центров МВД в Днепропетровской области.

Клиентка обратилась к сотруднику центра и попросила перерегистрировать автомобиль. Получив необходимые документы, администратор приступил к проверке, в ходе которой выяснилось, что машина находится в международной базе «Интерпол».

Следовательно, предоставление услуги было прекращено, а собранные материалы передали полиции.

Не у всех историй есть счастливый финал, — говорится в сообщении.

В Сервисном центре МВД пока не сообщают деталей, но вероятно, приобретенный автомобиль мог быть краденым.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: