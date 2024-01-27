В Каменском задержали мужчину, который систематически издевался над своей 66-летней матерью

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.
Женщина постоянно терпела издевательства и обиды со стороны родного сына. Он требовал у нее деньги и систематически устраивал ссоры.
Мужчину уже привлекали к административной ответственности за домашнее насилие. К нему даже применялись специальные меры в виде вынесения срочного запретительного предписания.
Все запреты успокаивали домашнего тирана лишь на время, впоследствии он снова начинал устраивать ссоры и требовать деньги.
В конце концов, женщина еще раз обратилась к правоохранителям.
Обидчику сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 126-1 (домашнее насилие), — говорится в сообщении полиции.
Правоохранители призывают не молчать о домашнем насилии и обращаться в полицию, если вам известны подобные случаи или вы лично стали жертвой насилия.
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