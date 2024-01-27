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  • В Каменском задержали мужчину, который систематически издевался над своей 66-летней матерью

В Каменском задержали мужчину, который систематически издевался над своей 66-летней матерью

Сегодня 12:08
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В городе Каменское задержали 45-летнего за издевательство над своей матерью.

Новости Днепра про В Каменском задержали мужчину, который систематически издевался над своей 66-летней матерью

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.

Женщина постоянно терпела издевательства и обиды со стороны родного сына. Он требовал у нее деньги и систематически устраивал ссоры.

Мужчину уже привлекали к административной ответственности за домашнее насилие. К нему даже применялись специальные меры в виде вынесения срочного запретительного предписания.

Все запреты успокаивали домашнего тирана лишь на время, впоследствии он снова начинал устраивать ссоры и требовать деньги.

В конце концов, женщина еще раз обратилась к правоохранителям.

Обидчику сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 126-1 (домашнее насилие), — говорится в сообщении полиции.

Правоохранители призывают не молчать о домашнем насилии и обращаться в полицию, если вам известны подобные случаи или вы лично стали жертвой насилия.

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Новости Днепра про В Каменском задержали мужчину, который систематически издевался над своей 66-летней матерьюУкраїнська Новости Днепра про В Каменском задержали мужчину, который систематически издевался над своей 66-летней матерьюРусский

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