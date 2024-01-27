Враг ночью обстреливал Никопольщину из артиллерии, — Лысак

Об этом заявил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Сначала из тяжелой артиллерии ударил по самому Никополю. Потом – прилетало по Марганцу, – сообщил председатель ОВА.
Погибших и пострадавших в результате атаки нет.
Ночь в других общинах Днепропетровской области прошла спокойно.
За прошедшие сутки россияне выпустили по Никопольщине около 10 снарядов.
Читайте также:
Автор:
Полиция Днепра задержала 33-летнего подозреваемого в убийстве 41-летнего мужчины.
Днепровские диггеры показали подземные тоннели, где когда-то протекала река Половица.
Участники банды из Днепра "внесли" немалый вклад в бюджет Украины.
Птицу спасали сотрудники ГСЧС.
В городе Павлоград на улице Днепровская вчера произошло серьезное ДТП.
Полиция Днепра задержала 33-летнего подозреваемого в убийстве 41-летнего мужчины.
Хорошего дня, друзья!
Днепровские диггеры показали подземные тоннели, где когда-то протекала река Половица.
В этом году Сретение будут праздновать по новому календарю.
Участники банды из Днепра "внесли" немалый вклад в бюджет Украины.
Птицу спасали сотрудники ГСЧС.
Курьезный "угон" автомобиля произошел в Днепре.
В Днепре упростили процесс получения ученического билета.
В Кривом Роге на Днепропетровщине лебедь поселился в луже.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!