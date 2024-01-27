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Враг ночью обстреливал Никопольщину из артиллерии, — Лысак

Сегодня 10:04
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Сегодня ночью враг снова терроризировал Никопольщину.

Новости Днепра про Враг ночью обстреливал Никопольщину из артиллерии, - Лысак

Об этом заявил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Сначала из тяжелой артиллерии ударил по самому Никополю. Потом – прилетало по Марганцу, – сообщил председатель ОВА.

Погибших и пострадавших в результате атаки нет.

Ночь в других общинах Днепропетровской области прошла спокойно.

За прошедшие сутки россияне выпустили по Никопольщине около 10 снарядов.

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