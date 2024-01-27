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У Кам’янському затримали чоловіка, який систематично знущався зі своєї 66-річної матері

Сьогодні 12:08
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У місті Кам’янське затримали 45-річного за знущання зі своєї матері.

Новости Днепра про У Кам’янському затримали чоловіка, який систематично знущався зі своєї 66-річної матері

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.

Жінка постійно терпіла знущання та образи з боку рідного сина. Він вимагав у неї кошти та систематично влаштовував сварки.

Чоловіка вже притягали до адміністративної відповідальності за домашнє насилля. До нього навіть застосовувалися спеціальні заходи у вигляді винесення термінового заборонного припису.

Усі заборони заспокоювали домашнього тирана лише на деякий час, згодом він знову починав влаштовувати сварки і вимагати кошти.

Врешті-решт жінка ще раз звернулася до правоохоронців.

Кривднику повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 126-1 (домашнє насильство), – сказано у повідомленні поліції.

Правоохоронці закликають не мовчати про домашнє насилля і звертатися до поліції, якщо вам відомі подібні випадки, чи ви особисто стали жертвою насилля.

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Новости Днепра про У Кам’янському затримали чоловіка, який систематично знущався зі своєї 66-річної матеріУкраїнська Новости Днепра про У Кам’янському затримали чоловіка, який систематично знущався зі своєї 66-річної матеріРусский

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