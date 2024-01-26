Коли Стрітення 2024 за новим календарем: важливі традиції та заборони

Стрітення Господнє – одне з дванадцяти найважливіших свят у православ’ї. Цього дня згадують події з життя Ісуса Христа і Діви Марії, описані в Євангелії від Луки. У народі – це день, коли зима зустрічається з весною.
Стрітення – це неперехідне свято, дата якого припадає на 40 день після Різдва Христового. Після переходу ПЦУ на новоюліанський календар, усе змістилося на 13 днів. Тож з 2024 року за новим стилем Стрітення відзначають – 2 лютого.
За старим стилем дата залишилася такою ж – 15 лютого.
У церквах в цей день ведуть богослужіння, тому вірянам варто відвідати найближчий храм та помолитися за здоров’я рідних.
За народними звичаями, Стрітення – зустріч зими з весною та літом. Саме з цього дня зима йде на спад, поступово втрачаючи сили. Добре свято Стрітення провести в колі близьких, помиритися з тими, з ким у сварці.
Оскільки це велике церковне свято, то в нього є низка суворих заборон. Не можна:
Хатні справи краще перенесли на інший день.
У цей день варто звернути увагу на погоду. Якою вона буде – такою буде і весна.
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