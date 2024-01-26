Коли Стрітення 2024 за новим календарем: важливі традиції та заборони

Цьогоріч Стрітення святкуватимуть за новим календарем.

Стрітення Господнє – одне з дванадцяти найважливіших свят у православ’ї. Цього дня згадують події з життя Ісуса Христа і Діви Марії, описані в Євангелії від Луки. У народі – це день, коли зима зустрічається з весною.

Якого числа Стрітення за старим і новим церковним календарем

Стрітення – це неперехідне свято, дата якого припадає на 40 день після Різдва Христового. Після переходу ПЦУ на новоюліанський календар, усе змістилося на 13 днів. Тож з 2024 року за новим стилем Стрітення відзначають – 2 лютого.

За старим стилем дата залишилася такою ж – 15 лютого.

Що можна робити на Стрітення Господнє

У церквах в цей день ведуть богослужіння, тому вірянам варто відвідати найближчий храм та помолитися за здоров’я рідних.

За народними звичаями, Стрітення – зустріч зими з весною та літом. Саме з цього дня зима йде на спад, поступово втрачаючи сили. Добре свято Стрітення провести в колі близьких, помиритися з тими, з ким у сварці.

Стрітення Господнє – що не можна робити

Оскільки це велике церковне свято, то в нього є низка суворих заборон. Не можна:

лаятися і лихословити;

важко працювати;

займатися рукоділлям, виносити сміття, рубати дерева;

сумувати, вдаватися до зневіри;

зловживати алкоголем.

Хатні справи краще перенесли на інший день.

Прикмети на Стрітення

У цей день варто звернути увагу на погоду. Якою вона буде – такою буде і весна.

відлига на Стрітення – весна буде теплою;

іде сніг – весна буде дощовою і затяжною;

сніг опівдні – до гарного врожаю пшениці, а якщо сильний вітер – буде врожай фруктів.

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