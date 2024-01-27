Ворог вночі обстрілював Нікопольщину з артилерії, – Лисак

Про це заявив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Спершу з важкої артилерії вдарив по самому Нікополю. Потім – прилітало по Марганцю, — повідомив голова ОВА.
Загиблих та постраждалих внаслідок атаки немає.
Ніч в інших громадах Дніпропетровської області минула спокійно.
За минулу добу росіяни випустили по Нікопольщині близько 10 снарядів.
Читайте також:
Автор:
У місті Павлоград на вулиці Дніпровська вчора сталася серйозна ДТП.
Поліція Дніпра затримала 33-річного підозрюваного у вбивстві 41-річного чоловіка.
Дніпровські дигери показали підземні тунелі, де колись протікала річка Половиця.
Учасники банди з Дніпра "зробили" чималий внесок до бюджету України.