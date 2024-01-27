Ворог вночі обстрілював Нікопольщину з артилерії, – Лисак

Сьогодні вночі ворог знову тероризував Нікопольщину.

Про це заявив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Спершу з важкої артилерії вдарив по самому Нікополю. Потім – прилітало по Марганцю, — повідомив голова ОВА.

Загиблих та постраждалих внаслідок атаки немає.

Ніч в інших громадах Дніпропетровської області минула спокійно.

За минулу добу росіяни випустили по Нікопольщині близько 10 снарядів.

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