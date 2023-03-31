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В Каменском произошло ужасное ДТП (ФОТО)

Сегодня 08:00
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30 марта в 16:31 в Службу спасения «101» поступило сообщение о ДТП, которое произошло на мостовом переходе через реку Днепр, соединяющую левобережную и правобережную часть города Каменское.

Новости Днепра про В Каменском произошло ужасное ДТП (ФОТО)

Жертвой ДТП стал мужчина.
 
Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.
 
Спасатели установили, что в результате столкновения грузовика «Scania» с автомобилем «Москвич», в салоне поврежденной легковушки зажало пассажирку и погибшего водителя.
 
С помощью гидравлического инструмента специалисты ГСЧС деблокировали из конструкций изуродованного автомобиля пострадавшую женщину, 1947 года рождения, и передали сотрудникам экстренной медицинской помощи.
 

Новости Днепра про В Каменском произошло ужасное ДТП (ФОТО)

Новости Днепра про В Каменском произошло ужасное ДТП (ФОТО)

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