В Каменском произошло ужасное ДТП (ФОТО)

30 марта в 16:31 в Службу спасения «101» поступило сообщение о ДТП, которое произошло на мостовом переходе через реку Днепр, соединяющую левобережную и правобережную часть города Каменское.

Жертвой ДТП стал мужчина.

Спасатели установили, что в результате столкновения грузовика «Scania» с автомобилем «Москвич», в салоне поврежденной легковушки зажало пассажирку и погибшего водителя.

С помощью гидравлического инструмента специалисты ГСЧС деблокировали из конструкций изуродованного автомобиля пострадавшую женщину, 1947 года рождения, и передали сотрудникам экстренной медицинской помощи.

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