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  • Бійці ЗСУ повернули дітям їхні срібні ложечки, які окупанти змародерили на Київщині

Бійці ЗСУ повернули дітям їхні срібні ложечки, які окупанти змародерили на Київщині

Сьогодні 13:46
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Російські окупанти грабують та знищують українські міста та села.

Новости Днепра про Бійці ЗСУ повернули дітям їхні срібні ложечки, які окупанти змародерили на Київщині

Так, на Київщині росіяни змародерили дитячі срібні ложечки – на них зазначені імена, дати та час народження, є навіть вага та ріст діток при народженні.

Ці ложечки знайшли бійці ЗСУ із 60-ї піхотної Інгулецької бригади, коли розміновували російські бліндажі під Києвом.

Наші захисники вирішили знайти власників, тому звернулися до волонтерів.

Про це розповів дніпрянин Юрій Фанигін.

Пізніше стало відомо, що власники ложечок знайшлися!

Військові передали їх бабусі Людмилі, яка і дарувала їх внукам. Діти та їхня мама зараз знаходяться за кордоном.

Відомо, що навесні 2022 року родина потрапила під окупацію під Бучею. Чудом усі вціліли, але росіяни знищили їхній дім та речі. Але ложечки повернулися.

Новости Днепра про Бійці ЗСУ повернули дітям їхні срібні ложечки, які окупанти змародерили на Київщині

Дякуємо нашим захисникам!

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Новости Днепра про Бійці ЗСУ повернули дітям їхні срібні ложечки, які окупанти змародерили на КиївщиніУкраїнська

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