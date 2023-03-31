У Кам’янському сталася жахлива ДТП (ФОТО)

30 березня о 16:31 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка трапилась на мостовому переході через річку Дніпро, що сполучає лівобережну та правобережну частину міста Кам’янське.

Жертвою ДТП став чоловік.

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Дніпропетровської області.

Рятувальники встановили, що внаслідок зіткнення вантажівки «Scania» з автомобілем «Москвич», в салоні пошкодженого легковика затисло пасажирку та водія, який загинув.

За допомогою гідравлічного інструменту, фахівці ДСНС деблокували з конструкцій понівеченого автомобіля постраждалу жінку, 1947 року народження, яку передали співробітникам екстреної медичної допомоги.

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