Жертвою ДТП став чоловік.
Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Дніпропетровської області.
Рятувальники встановили, що внаслідок зіткнення вантажівки «Scania» з автомобілем «Москвич», в салоні пошкодженого легковика затисло пасажирку та водія, який загинув.
За допомогою гідравлічного інструменту, фахівці ДСНС деблокували з конструкцій понівеченого автомобіля постраждалу жінку, 1947 року народження, яку передали співробітникам екстреної медичної допомоги.
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