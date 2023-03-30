Враг ударил из артиллерии по Никопольскому району

К вечеру оккупанты уготовили из артиллерии по Марганецкой общине на Днепропетровщине.

О ситуации с безопасностью на Днепропетровщине сообщил председатель облсовета Николай Лукашук:

«В течение дня в области было тихо, однако вечером оккупанты ударили из артиллерии по Никопольскому району.

Под удар попала Марганецкая община. В настоящее время территории обстрела обследуются, последствия устанавливаются. По имеющейся в настоящее время информации, люди не пострадали.

В других районах области – в течение дня без обстрелов.»