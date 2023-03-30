Враг ударил из артиллерии по Никопольскому району

О ситуации с безопасностью на Днепропетровщине сообщил председатель облсовета Николай Лукашук:
«В течение дня в области было тихо, однако вечером оккупанты ударили из артиллерии по Никопольскому району.
Под удар попала Марганецкая община. В настоящее время территории обстрела обследуются, последствия устанавливаются. По имеющейся в настоящее время информации, люди не пострадали.
В других районах области – в течение дня без обстрелов.»
Читайте також:
Автор:
Украинские военные отразили 47 атак российских оккупантов на Донбассе, а…
Пятеро жителей Кривого Рога наладили схему сбыта наркотиков на территории…
Ночью в Чечеловском районе Днепра мужчина украл кабель.
Украинским центром оценки качества образования утверждены общие характеристики предметных тестов…
Украинские военные отразили 47 атак российских оккупантов на Донбассе, а также уничтожили два склада боеприпасов захватчиков.
Пятеро жителей Кривого Рога наладили схему сбыта наркотиков на территории города.
Ночью в Чечеловском районе Днепра мужчина украл кабель.
Украинским центром оценки качества образования утверждены общие характеристики предметных тестов основного и дополнительно блоков Национального мультипредметного тестирования.
Вражескому агенту грозит срок пятнадцать лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Биометрический паспорт жители Днепра могут получить уже с 14 лет. Действительным он будет на протяжении последующих четырех лет. Дело в том, что с 14 до 18 лет ребенок может внешне измениться и узнать уже на фото будет сложно. По истечению…
Вечная слава!
Си Цзиньпин планирует войну против Тайваня.
В Украине могут создать реестр "уклонистов"
Российские оккупанты провалили план по приведению энергетической системы Украины к критическому состоянию, поэтому вполне вероятно, что массированных ракетных ударов, которые продолжались в течение осени и зимы, россия больше не будет осуществлять.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!