П’ятеро дітей залишилися без батька: на війні загинув 46-річний боєць ЗСУ із Дніпропетровщини

Вічна слава!

21 березня 2023 року у боротьбі з російськими окупантами поблизу н. п. Довгеньке Ізюмського району загинув наш земляк воїн ЗСУ Віталій Романовський. Йому було 46 років.

Про це повідомив Олег Гапіч, голова Кам’янської районної військової адміністрації.

2014 року Віталій увійшов у пошукову групу «Чорний тюльпан», яка здійснювала роботу з пошуку загиблих та зниклих безвісти в районі Іловайського котла, вивезення тіл. Від початку повномасштабного вторгнення пішов добровольцем на передову. Проходив службу на посаді стрільця-розвідника відділення спеціальних дій в загоні спецпризначення однієї з військових частин ЗСУ.

У воїна залишилися мати, брат, сестра, п’ятеро дітей та онук.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та друзям Героя! Світла пам’ять!

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