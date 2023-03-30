У ГУР припускають, що рф більше не вдаватиметься до масованих ракетних ударів по Україні

Російські окупанти провалили план по приведенню енергетичної системи України до критичного стану, тож цілком ймовірно, що масованих ракетних ударів, які тривали протягом осені та зими, рф більше не здійснюватиме.

Таку думку озвучив представник ГУР МО Андрій Юсов в інтерв’ю Gazeta.ua.

Він вважає, що тепер росія, ймовірно, буде бити по військових об’єктах. Йдеться про шляхи постачання озброєння й все інше, що так чи інакше пов’язане з підготовкою до контрнаступу Сил оборони.

Метою масових ракетних ударів був блекаут і доведення до критичного стану енергетичної інфраструктури. Цей план провалився. Зараз ворог повертається до використання ракет та дронів, як це було під час першої тактики повномасштабного вторгнення. Тобто найбільш ймовірними цілями можуть знову стати військові об’єкти, шляхи постачання і все, що пов’язане з підготовкою до продовження процесу деокупації українських територій. Ворог намагатиметься зірвати наш наступ, – сказав розвідник.

Та Юсов наголошує, що загроза для цивільного населення не зникне. Він зазначив, що у рф закінчуються запаси високоточної зброї – зараз їх лише 15% від загальної кількості, яка була станом на 24 лютого 2022-го. Але вони все ще є. Крім цього, під час здійснення ударів окупанти дуже часто мають не точні координати, тож не виключено, що цивільна інфраструктура продовжить страждати від їхнього повітряного терору.

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