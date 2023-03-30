Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У ГУР припускають, що рф більше не вдаватиметься до масованих ракетних ударів по Україні

У ГУР припускають, що рф більше не вдаватиметься до масованих ракетних ударів по Україні

Сьогодні 16:00
просмотров

Російські окупанти провалили план по приведенню енергетичної системи України до критичного стану, тож цілком ймовірно, що масованих ракетних ударів, які тривали протягом осені та зими, рф більше не здійснюватиме.
Новости Днепра про У ГУР припускають, що рф більше не вдаватиметься до масованих ракетних ударів по Україні

Наслідки ракетного обстрілу України 23 листопада 2022 року.

Таку думку озвучив представник ГУР МО Андрій Юсов в інтерв’ю Gazeta.ua.

Він вважає, що тепер росія, ймовірно, буде бити по військових об’єктах. Йдеться про шляхи постачання озброєння й все інше, що так чи інакше пов’язане з підготовкою до контрнаступу Сил оборони.

Метою масових ракетних ударів був блекаут і доведення до критичного стану енергетичної інфраструктури. Цей план провалився. Зараз ворог повертається до використання ракет та дронів, як це було під час першої тактики повномасштабного вторгнення. Тобто найбільш ймовірними цілями можуть знову стати військові об’єкти, шляхи постачання і все, що пов’язане з підготовкою до продовження процесу деокупації українських територій. Ворог намагатиметься зірвати наш наступ, – сказав розвідник.

Та Юсов наголошує, що загроза для цивільного населення не зникне. Він зазначив, що у рф закінчуються запаси високоточної зброї – зараз їх лише 15% від загальної кількості, яка була станом на 24 лютого 2022-го. Але вони все ще є. Крім цього, під час здійснення ударів окупанти дуже часто мають не точні координати, тож не виключено, що цивільна інфраструктура продовжить страждати від їхнього повітряного терору.

Читайте також:

Новости Днепра про У ГУР припускають, що рф більше не вдаватиметься до масованих ракетних ударів по УкраїніУкраїнська

Автор:


# # # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Бійці ЗСУ повернули дітям їхні срібні ложечки, які окупанти змародерили на Київщині
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:46
    Бійці ЗСУ повернули дітям їхні срібні ложечки, які окупанти змародерили на Київщині

    Російські окупанти грабують та знищують українські міста та села.

    Удар у груди: у Дніпрі сварка між чоловіками закінчилася поножовщиною
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:48
    Удар у груди: у Дніпрі сварка між чоловіками закінчилася поножовщиною

    28 березня близько 16:00 до поліції повідомили про конфлікт біля…

    Черговий фейк: військкомат Дніпра сповіщає про загибель бійців на рекламних листівках
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:07
    Черговий фейк: військкомат Дніпра сповіщає про загибель бійців на рекламних листівках

    У мережі поширюють черговий фейк від росії.

    Можна зустріти благородного оленя: на Дніпропетровщині через війну побільшало диких тварин
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:24
    Можна зустріти благородного оленя: на Дніпропетровщині через війну побільшало диких тварин

    На Дніпропетровщині побільшало диких тварин.

    Наверх