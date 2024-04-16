В Каменском мужчина просил 8-летнюю девочку присылать ему нюдсы: его задержали

Жителя Каменского подозревают в растлении несовершеннолетней.
Как сообщает Днепропетровская областная прокуратура, местный житель познакомился в интернете с 8-летней девочкой. Мужчина долгое время переписывался с ребенком, а затем, пользуясь малолетним возрастом и доверием школьницы, попросил ее присылать собственные фотографии в обнаженном виде.
Позже оказалось, что мужчина неоднократно загружал детские нюдсы себе на телефон. В частности, порнографические фотографии с несовершеннолетними он скачивал с неустановленного интернет-портала.
Фото с обнаженными детьми мужчина затем распространял в тг-канале. Во время обыска в доме предполагаемого педофила правоохранители нашли телефон с файлами, содержащими порнографию с несовершеннолетними.
Сейчас мужчина под стражей. Ему объявили о подозрении по фактам развращения малолетнего ребенка и хранения, распространения детской порнографии (ч. 2 ст. 156, ч. 1, 3, 4 ст. 301-1 УК Украины).
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