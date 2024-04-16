У Кам’янському чоловік просив 8-річну дівчинку надсилати йому нюдси: його затримали

У Кам'янському на Дніпропетровщині затримали ймовірного педофіла.

Жителя Кам’янського підозрюють в розбещенні неповнолітньої.

Як повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура, місцевий житель познайомився в інтернеті з 8-річною дівчинкою. Чоловік тривалий час листувався з дитиною, а потім користуючись малолітнім віком та довірою школярки, попросив її присилати власні фотографії в оголеному вигляді.

Пізніше виявилося, що чоловік неодноразово завантажував дитячі нюдси собі на телефон. Зокрема, порнографічні фото з неповнолітніми він звантажував зі невстановленого інтернет-порталу.

Фото з оголеними дітьми чоловік потім розповсюджував у тг-каналі. Під час обшуку в помешканні ймовірного педофіла правоохоронці знайшли телефон з файлами, які містять порнографію з неповнолітніми.

Наразі чоловік під вартою. Йому оголосили про підозру за фактами розбещення малолітньої дитини та зберігання, розповсюдження дитячої порнографії (ч. 2 ст. 156, ч. 1, 3, 4 ст. 301-1 КК України).

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