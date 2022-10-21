В Каменском мужчина ограбил квартиру на глазах у хозяев

Мужчина проник в чужую квартиру и ограбил ее. Как оказалось, хозяева забыли закрыть входную дверь на замок, чем воспользовался вор. Пока владельцы находились в дальней комнате мужчина вынес из квартиры одежду и духи. Уже на выходе вора заметили хозяева и вызвали полицию.
Мужчину задержали во дворе дома, он пытался скрыться с награбленным. Злоумышленнику 37 лет, он из Запорожской области и только неделю назад вышел из тюрьмы. Ему сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
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