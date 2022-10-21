У Кам’янському чоловік пограбував квартиру на очах у господарів

Чоловік проник у чужу квартиру та пограбував її. Як виявилося, господарі забули закрити вхідні двері на замок, чим скористався злодій. Поки власники знаходилися у дальній кімнаті чоловік виніс з квартири одяг та парфуми. Вже на виході злодія помітили господарі та викликали поліцію.
Чоловіка затримали у дворі будинку, він намагався втекти з награбованим. Крадію 37 років, він з Запорізької області і тільки неділю тому вийшов із в’язниці. Йому повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.
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